Frýdek po kolapsu v Liberci: Neomluvitelné, nic podobného jsem nezažil

Po nadějném výkonu v Mladé Boleslavi přišel další sparťanský pád.



„Tady jsme měli vyhrát,“ říkal Frýdek, který po další ztrátě složitě hledal slova.

Vždyť Pražané hráli v Liberci téměř čtvrt hodiny v jedenácti proti devíti, přesto právě během té doby dostali od domácího Radima Breiteho vyrovnávací gól.

„Pořád jsme sice drželi balon, ale vůbec jsme se tam nemohli dostat, neměli jsme žádnou loženou šanci. Tohle je neomluvitelné, se na to podívejte... Jsme zklamaní, hodně zklamaní,“ kroutil hlavou Frýdek.

Nechápavě na hřišti sledoval, když rozhodčí Miroslav Zelinka rozjel krátce po návratu z kabiny karetní mariáš. V 55. minutě vyloučil Ondřeje Kúdelu, dvě minuty nato i jeho spoluhráče Milana Kerbra. Červenou kartu pak dostal také Eldar Čivič, obránce Sparty.

„Abych řekl pravdu, dost mě to překvapilo. To bylo poprvé, co jsem něco podobného viděl, co jsem to zažil na vlastní kůži,“ hodnotil divoké minuty na hřišti Frýdek.

Kromě červených létaly i další žluté karty, dohromady jich rozhodčí v zápase vytasil dvanáct, z toho deset ve druhém poločase: chvílemi to připomínalo spíš okresní přebor než prvoligový zápas, chvílemi spíš ragby než fotbal...

Frýdek sice duel odehrál bez napomenutí, ne však zcela v klidu. „S Frýďasem jsme se tam poštěkali, hulákali jsme na sebe. Ale takový je fotbal, pak jsme si podali ruce a pokecali,“ vyprávěl trenér soupeře Jindřich Trpišovský.

Svůj tým proti Spartě znovu dokonale vyhecoval, fyzicky připravil. V zádech měli domácí vyprodaný stadion a Sparta ani pošesté v řadě v Liberci nevyhrála.

„Tohle se však dalo očekávat. Věděli jsme, že budou hrát tímhle náročným stylem, fakt byli dobří, ale my si to totálně pokazili. Měli jsme to dobře rozjeté...,“ litoval Frýdek, který sám v Liberci dva roky působil.

Teď je ale fotbalistou Sparty, která už po třech odehraných ligových kolech nabrala čtyřbodovou ztrátu na první Plzeň. Navíc v žádném soutěžním zápase nedala víc než jeden gól. „Je to komplikace, nic příjemného. Ale pořád před sebou máme sedmadvacet gól,“ dodal nepřesvědčivě Frýdek.