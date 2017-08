Trenér Liberce nechápal: Ben Chaim nám tu nadává, a my hrajeme v devíti

Po utkání mohl být i tak spokojený. Jeho hráči proti Spartě dohnali ztrátu i ve chvíli, kdy hráli v devíti proti jedenácti. „Ten bod jsme dneska uválčili. Hráči ukázali, jaký mají charakter, morálku. Předvedli opravdu fantastický výkon a za to jim patří obrovská poklona,“ prohlásil Trpišovský, liberecký trenér.

Přesto byly i po utkání zásadním tématem červené karty, které zápas Liberce se Spartou tolik ovlivnily.

Víte, za co je Kúdela s Kerbrem dostali?

Ondřej Kúdela říkal, že ji prý dostal za to, že přiběhl k rozhodčímu... U Kerbra to bylo asi jasné - faul na Biabianyho. Každopádně Ben Chaim tady všechny fakuje, nadává nám, říká, že si naše hráče koupí jako trpaslíky na zahradu - a my hrajeme v devíti. Rozhodčí to mají složité, atmosféra, všechno okolo. Ale jsou tam třeba šlapáky, za které karty nejsou, proto je to trochu necitlivé. Naštěstí jsme to zvládli, už je to pryč.

Sudí Zelinka do zápisu uvedl, že Kúdelovi udělil druhou žlutou kartu za „co to pískáš, to nebyl faul“, Kerbra ve stejnou chvíli napomenul za jeho „to si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil“. Co si o tom myslíte?

Já to nechci hodnotit. Ve fotbale padá hodně slov, my jsme se tam s Frýďasem (Martinem Frýdkem - pozn.) taky poštěkali, hulákali jsme na sebe, pak jsme si ale podali ruce a bavili jsme se o fotbale. Každý, kdo stál někdy na hřišti v první lize, ve třetí lize, v okresním přeboru nebo na hanspaulce, ví, že emoce k tomu patří. Každopádně je mi opravdu líto, že jsme šli do takového oslabení, protože ten fotbal mohl jinak být daleko zajímavější a atraktivnější.

Reakce ze Sparty „Takový osobní útok od trenéra soupeře k mému hráči je neakceptovatelný. Ben Chaim čelil celých devadesát minut vulgaritám od hráčů Slovanu, včetně urážek směřujících k jeho židovskému původu,“ uvedl mimo jiné trenér Sparty Andrea Stramaccioni v reakci na slova svého protějška Trpišovského.

Když šel ze hřiště po druhé žluté kartě Kerbr, prohrávali jste a vám na hřišti zbylo jen devět hráčů, na co jste pomyslel? Že je po zápase?

My nejdřív přemýšleli po prvním vyloučení, jak to přeskupit, abychom pořád měli dva útočníky, a najednou za minutu druhá červená... Samozřejmě, že v tu chvíli mi hlavou bliklo, jaké má Sparta na hřišti fotbalisty a že se může stát cokoli. Nastala situace, na kterou se nemůžete připravit - najednou třeba kope Sparta roh a vás je o dva hráče méně, k tomu další věci, rozehrávka, všechno je jinak. Naši hráči to ale vzali na sebe, k tomu nás doplnili lidi, fanoušci, bez kterých bychom to neměli šanci zvládnout. Kulisa byla neskutečná, podobná byla naposledy možná s Marseille.

Do zápasu jste šli netradičně se třemi obránci. Proč jste se tak rozhodli?

Přes týden jsme si vyhodnotili, že kvůli křídelním hráčům Sparty Ben Chaimovi s Biabianym budeme hrát na tři obránce, někdy de facto na pět. Nechtěli jsme, aby dostávali prostor jako v Mladé Boleslavi, chtěli jsme ho zajistit a zároveň tvořit velký tlak na rozehrávku. Myslím, že se nám to dařilo, pokud v tom nebyla zrovna nějaká naše ztráta. Pak je samozřejmě složité ty hráče bránit, protože jsou skvělí. Hlavně Biabiany, pokud bude potvrzovat to, co ukázal tady a v Boleslavi... na českou ligu to je neskutečný hráč, fantazie, strašně těžko se brání. Jsem rád, že jsme to na něj relativně zvládli.

Hosté ze Sparty měli stopku Tři hráči, které si Liberec před sezonou ze Sparty půjčil, nastoupit nemohli. Pulkrabovi, Kulhánkovi i Havelkovi to neumožnila dohoda klubů. „Bereme to jako fakt. Můžeme je využít v osmadvaceti ze třiceti zápasů, což je pořád slušné. Radši je tady mám za takových podmínek než vůbec. Všem třem stranám - oběma klubům i hráčům - tato spolupráce navíc dlouhodobě pomáhá. Jsem rád, že tu takové hráče máme,“ uvedl trenér Trpišovský.

Byť jste déle než půl hodiny hráli v devíti, vystřídali jste jen dvakrát. Proč jste nevyužil třetí změnu?

Jednou jsme střídali o půli, protože jsme předpokládali, že budeme mít větší tlak, na hřiště šel místo Malinského Graiciar, který odehrál skvělý poločas. A dál pak mužstvo tak šlapalo, že jsme do toho vůbec nechtěli sahat. Před všemi musím sklonit obrovskou poklonu, protože hráči si to chvílemi vlastně koučovali sami. My jsme jen říkali, že je to z naší strany uprostřed hřiště takový organizovaný chaos, ale opravdu jsme do toho nechtěli víc sahat, protože jsme věděli, že kluci jsou v tomhle silní. Pak se nastavovali čtyři minuty a my už ten zápas nechtěli dál natahovat, takže jsme stáhli už jen Folprechta, který měl křeče.

Nebyl jste až překvapený, jak dobře hráči zápas fyzicky zvládli?

Překvapený určitě ne. Oni mě zas tak rádi nemají, protože tu trénujeme hodně. Proto jsem věřil, že to zvládnou. Samozřejmě, že když pak do toho přišel ještě Rosický, fantastický hráč - neskutečné, jak na tom v šestatřiceti letech pohybově stále je -, bylo důležité, abychom se nedostali pod tlak. Přitom jsme to vzadu všechno hráli jeden na jednoho. Ale naši hráči předvedli fantastický výkon, bylo neuvěřitelné, jak dokázali Spartu i v devíti napadat. Sice je z toho teď asi budeme všechny pět dní dostávat, ale běžecky to byl opravdu neskutečný, bojovný výkon.