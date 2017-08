Zklamaný kouč Sparty: Tým v top formě by takový duel dotáhl k vítězství

Ale že by na sobě dal italský kouč znát naštvání? Kdepak, jako vždy byl na tiskové konferenci zcela klidný a mluvil bez emocí.

„Jsem zklamaný. V prvním poločase jsme hráli dobře, ve druhém jsme neměli štěstí,“ říkal klidně. „Neviděl jsem video, ale po centru Zahustela, při kterém padl gól, sudí mával ofsajd a já jsem přesvědčený, že to ofsajd nebyl.“

V tom máte pravdu, ale co se se Spartou stalo? Hráli jste proti devíti, vedli a stejně nevyhráli.

Hráli jsme patnáct minut jedenáct proti devíti. Ale byla velká chyba, že jsme nezměnili způsob hry. Pořád jsme hráli jako by to bylo jedenáct na jedenáct, nedokázali jsme zareagovat. Ben Chaim zahodil velkou šanci, kdy šel sám na gólmana, pak jsme dostali gól z přímého kopu, Koubek předtím ani neměl zákrok.

Čím si vysvětlujete, že hráči nedokázali styl hry změnit?

Z lavičky jsem dával pokyny, křičel jsem. Když jsem poslal do hry Rosického chtěl jsem tam poslat lídra, který zápas změní a potáhne ofenzivu. To samé v případě Šurala, bohužel ale přišlo vyloučení Čiviče - to by se nemělo stát. Kdybychom zůstali jedenáct proti devíti, zvládli bychom to.

V Mladé Boleslavi jste v minulém kole předvedli lepší výkon. Teď to byl zase krok zpátky, ne?

Vím, že proti Slovanu to není jednoduché. Každý viděl, že jsme v prvním poločase hráli dobře a mohli jsme vést 2:0 po další střele Frýdka. Ale to je fotbal: když zůstanete v jedenácti proti devíti a nezvládnete to, každý v kabině je zklamaný. Tým v top formě by ten zápas dotáhl k vítězství.

Budete inkasovaný gól Koubkovi vyčítat? A jak budete dál řešit situaci brankářů?

Každý viděl, co se stalo a nerad komentuju jednotlivé situace. Ztratili jsme už čtyři body kvůli něčemu, co se obvykle nestává. Dvě nešťastné situace, jedna proti Bohemians, jedna dnes. Ale doufám, že to tým nezasáhne.

Avizoval jste, že budete zužovat kádr a do nominace se znovu nevešel Václav Kadlec. Znamená to, že je jeho odchod pravděpodobný?

Pro tenhle zápas jsem se rozhodl dát důvěru stejné sestavě jako proti Boleslavi, jen na lavičce Šural nahradil Juliše. Bylo to technické rozhodnutí. O tom, kdo odejde, se rozhodneme v příštím týdnu po poradě s vedením. Není to jen o Václavu Kadlecovi, ale o tom, jakým způsobem tým zúžíme podle mých představ na nějakých osmnáct až dvacet hráčů.