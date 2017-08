Kartu jsem dostal za běh, žasl Kúdela. Co napsal rozhodčí do zápisu?

Co zápas tak vyhrotilo? Situace z 55. minuty. Sparta vedla 1:0, dopředu se hnal rychlonohý Jonathan Biabiany a Petr Ševčík ho zastavil na polovině hřiště faulem za žlutou kartu.

To se nelíbilo jeho spoluhráči Ondřeji Kúdelovi, který už jednu žlutou měl... A začaly se dít věci. Rozhodčí Miroslav Zelinka ještě ani nepotrestal Ševčíka a jeho spoluhráč už viděl před očima druhé žluté napomenutí.

„První karta dobrý, budiž, byl to faul, nemám námitky. Ale druhá? Ať se na mě zlobí kdo chce - dostal jsem ji za to, že jsem dvacet metrů běžel za rozhodčím,“ vyprávěl Kúdela po zápase a kroutil hlavou. „Navíc na popud pomezního. Přijde mi to trochu divné. Asi jsem tam neměl běžet.“

Liberecký stoper tvrdil, že rozhodčímu nejen nenadával, ale dokonce ani nestihl nic říct. „Mám čisté svědomí,“ dušoval se. „Jen jsem k němu doběhl a už jsem ji měl. Říkal jsem si jen: Jo, aha, dobrý. Ani jsem mu nestihl říct, že ten Ševčíkův zákrok podle mě na žlutou nebyl.“

Tady se Kúdelovo tvrzení rozchází s tím, co Zelinka uvedl do zápisu o utkání. Tam doslova stojí: „Slovy a gesty (běh cca ze vzdálenosti 20m k rozhodčímu) projevoval nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího „co to pískáš, to nebyl faul“.

Sudí Zelinka mezi novináře nepřišel Když liberecký obránce Ondřej Kúdela vysvětloval, za co dostal druhou žlutou kartu, na chvíli se zarazil. „Možná mám blbý názor, tak si rozhodčího zavolejte a schválně se ho zeptejte, jak to bylo," radil novinářům. Se sudím Zelinkou by zástupci médií skutečně po utkání rádi promluvili, on ale do mixzóny přijít odmítl. Jediné vysvětlení tak zatím podal v zápisu o utkání.



Tím ale karetní festival teprve začal: žlutou za protesty dostal také Kúdelův spoluhráč Milan Kerbr. Ani v jeho případě nešlo o slova, která by neunesl novinový papír. Podle Zelinky „slovy projevoval nespokojenost s rozhodnutím rozhodčího „to si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil“.

Už za dvě minuty Kerbr také mířil do kabiny, když stáhl znovu sprintujícího Biabianyho a tentokrát o žluté kartě nemohlo být pochyb.

Liberec šel do devíti, přesto dokázal po chybě sparťanského gólmana Koubka vyrovnat. A když šel po druhé žluté kartě za podražení soupeře do kabin sparťanský obránce Čivič, bod už ubránil.

Mimo jiné i proto, že trojice sudích upřela Spartě regulérní gól na 2:1 - centrující Zahustel v 75. minutě nebyl v ofsajdu, který chybně odmával pomezní Vlček.

„Video jsem ještě neviděl, ale jsem přesvědčený, že to ofsajd nebyl,“ tušil kouč Sparty Andrea Stramaccioni. Jeho protějšek Jindřich Trpišovský si zase stěžoval na to, že rozhodčí vylučoval za řeči jen jeho hráče a sparťanské netrestal.

„Ben Chaim nás tady fakuje, nadává nám a říká, že si všechny hráče koupí jako trpaslíky na zahradu - a my hrajeme v devíti,“ divil se. „Za mě to bylo celkově necitlivé, byly tam šlapáky, za které karty nejsou.“

Obě strany se shodly na jediném: že takový zápas se často nevidí. „Bylo to poprvé, co jsem něco podobného viděl a zažil na vlastní kůži. Docela mě to překvapilo,“ kroutil hlavou sparťanský záložník Martin Frýdek, který se během zápasu hádal i s domácím trenérem Trpišovským.

„Poštěkali jsme se, hulákali na sebe, pak jsme si podali ruce a pokecali o fotbale,“ usmál se liberecký kouč. „Každý, kdo stál na hřišti v první lize, ve třetí, v okresním přeboru nebo v hanspaulce, ví, že to k tomu patří. Ale je mi to líto. Bez těch karet mohl být zápas daleko zajímavější.“