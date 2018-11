Ščasný před derby: Musíme hrát kolektivně, což se nám ne vždy daří

Sparta versus Slavia už v neděli v 290. derby, rozdíl v tabulce sedm bodů a tři příčky ve prospěch slávistů.

Ne, sparťanům se do souboje rivalů nemůže jít lehce. Ani Ščasnému.

Když Spartu do derby vedl naposledy, před dvěma lety doma prohrál 0:2 a pak se s vedením klubu domluvil na odchodu z pozice trenéra. Teď je na žhavém místě zpátky.

„Chceme odčinit poslední výpadky venku,“ říká sparťanský kouč.

Slavia je rozjetá, jak na vás působí?

Vnímáme, že se dostala do velmi dobré formy. Hraje dobře v lize i v pohárech, je v laufu jako my tenkrát, kdy se nám v pohárech dařilo a postoupili jsme až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Respekt, obavy. Je to na místě?

Hrajeme doma, kde podáváme dobré výkony. Musíme se jim nejen přiblížit, ale přidat i něco víc, abychom Slavii porazili. Před skvělými diváky chceme podat co nejlepší výkon a odměnit se jim.

Po třinácti kolech ztrácíte na Slavii sedm bodů. Ohrozí případný neúspěch v derby vaše mistrovské ambice?

Sezona je ještě dlouhá, ale já před každým zápasem říkám, že zrovna ten je důležitý. V Olomouci i ve Zlíně se hrálo taky o tři body. Teď je to jiné v tom, že máme prvního a měli bychom náskok snížit. V tuhle chvíli je to klíčový zápas, ale to vám asi řekne každý.

Máte připravené něco, čím soupeře překvapíte?

Nemyslím si, že by týmy vytáhly něco, čím by druhého překvapily. Jsme si vědomi jejich síly, ale oni si musí být vědomi naší síly doma.

Můžete překvapit třeba rozestavením?

S Libercem jsme hráli se třemi obránci, v dalším domácím zápase s Boleslaví se čtyřmi a výsledek byl stejný. Podle mě se rozestavení dává až moc velký důraz. Nemyslím si, že je to až tak důležité. Musíme se soustředit na naši hru bez ohledu na to, jak nastoupíme.

Sparta - Slavia Sledujte v neděli od 17.00 online.

Ze soupeřova týmu v posledních týdnech vyniká záložník Stoch. Víte, jak ho zastavit?

Ano, dostal se do dobré formy. Ale my se musíme připravit celkově na Slavii, na mužstvo jako takové, hrát to svoje. Jak eliminovat jejich hráče, pochopitelně říkat nebudu.

Z vašeho mužstva se dařilo Tettehovi. Je to pro derby největší zbraň Sparty?

Má obrovský potenciál, při dobrém vedení se bude dál zlepšovat. Pro nás je v tuhle chvíli důležitý, ale bez spoluhráčů a spolupráce s týmem nezmůže vůbec nic. Ve všech momentech musíme hrát kolektivně, což nás ne vždy provází.