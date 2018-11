Sparťani, v derby ukažte charakter, vyzývá Rosický své nástupce

Rosický odvětil: „Ne, už po mně nechtějte, abych hrál.“

I v nelehkém období dokázalo sportovní vedení sparťanských fotbalistů situaci odlehčit.

Rosický ve středu po poledni přišel mezi novináře. Před zápasem to udělal poprvé od chvíle, kdy loni v prosinci ukončil kariéru. Od ledna se pak ve Spartě stal sportovním manažerem.

Snad aby upozornil, jak je před nedělním derby situace vážná. Snad aby hráče částečně uchránil od tlaku médií. U sparťanských fanoušků nemá nikdo vetší slovo než on. S trenérem Ščasným vystoupil na tiskové konferenci před nedělním derby se Slavií.

Sparta ho ve 14. kole potřebuje nutně vyhrát, aby se vrátila do hry o první místo. Už takhle na Slavii ztrácí sedm bodů.

„Chceme vidět týmový výkon. Jak každý bojuje za druhého. Musí tam být vidět, že hrajeme srdcem,“ prohlásil osmatřicetiletý Rosický.

Druhou roli, jakéhosi dalšího asistenta kouče Ščasného, vykonává od července, kdy vedení klubu po ostudné pohárové porážce na hřišti Subotice odvolalo Pavla Hapala. A jeho nástupcem se stal právě Ščasný, Rosického nejbližší kolega v managementu.

Tomáši, co všechno teď máte ve Spartě na starosti?

Víc jsem se přesunul k týmu, pomáhám Zdeňkovi tak, jak potřebuje. Jsem dole na hřišti i nahoře v kancelářích. Moje role se rozšířila, protože i Zdeněk sedí na dvou židlích. Jsem denně v kontaktu s hráči. Snažíme se pracovat, co to jde.

Tomáš Rosický (vlevo) sleduje utkání Bohemians se Spartou s otcem a bratrem Jiřím.

Nový sparťanský generální ředitel Čupr se nechal slyšet, že vaše pozice bude sílit. Jak to vypadá?

Situace je otevřená a teď před derby bych to nějak neřešil. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ani já sám teď víc říct nedokážu.

Ale jistě z vlastních dlouholetých zkušeností z bundesligy a z Premier League můžete říct, s čím by Sparta do derby měla jít?

Sám jsem podobné zápasy zažil, jsou specifické, protože se maže všechno, co bylo předtím. Momentálně máme problémy s tím, že výkony, které předvádíme doma a venku, se liší. Doma jsme silní, dáváme góly. A je na nás, abychom pracovali tak, aby se nám venku nestávalo to, co posledně v Olomouci nebo ve Zlíně.

A mohou mít poslední výpadky ze hřišť soupeřů vliv na utkání proti Slavii?

Derby je pro naše kluky velká šance, jak se s tím vypořádat. Po Zlínu od nich očekávám obrovskou reakci. Vím, že jsou toho schopní. Po porážce se Suboticí jsme vyhráli velmi těžký zápas v Jablonci. Očekávám od nich něco podobného.

Jak rozjetou Slavii chcete zastavit?

Slavia vypadá dobře, má běhavý, agresivní tým, ale taky má své nedostatky. Není to o tom, jak ji zastavit, ale jak jí ublížit, to budeme chtít udělat.

Derby je největším zápasem ligy. Převáží agresivita, nebo se bude hrát fotbal?

Agresivita tam bude stoprocentně. Je to snad nejvíc zmiňované slovo v české lize, pak to podle toho vypadá... Přeju si, aby se to jen nemydlilo, ale aby se taky hrál fotbal. Ale můžete si vsadit, že agresivní to bude z obou stran.

Může vám, sportovnímu vedení, derby ukázat, s kterými hráči lze počítat do budoucna a s kterými to dál nedává smysl?

Ne, k tomu bych to vůbec nesměřoval. Porážky i vítězství jsou součástí života fotbalisty. Musíte umět žít s obojím, ale ne každý to dovede. Vůbec takhle nepřemýšlíme, ale z určitého hlediska to nějaký přesah mít může. Když jsem zmínil tu reakci, kterou od hráčů čekám, tak jsem myslel, aby se projevil charakter kluků. Naším problémem je, že nemáme konstantní výkonnost doma a venku. Vůbec nám nevyšel zápas v Olomouci, ale za týden doma podáme možná nejlepší výkon sezony.

Derby je zápas, do kterého se jde se zvláštní motivací. Může ji mít Sparta, když v základní sestavě nastupuje devět cizinců a rivalitu se Slavií nemají zažitou?

Sahat pro zvláštní motivaci není nutné. Kluci vědí, o co jde, derby zápasy znají ze svých bývalých klubů. I když nevím, jestli v Gabonu nějaké derby mají. Ale vážně, Kanga ho hrál třeba v Bělehradě za Crvenu zvezdu proti Partizanu. To je taky velké derby.

Co na Slavii nejvíc oceňujete?

To, že vůbec je. Kdyby nebyla rivalita mezi Spartou a Slavií, nebylo by to ono. Jednou za půl roku je tady úžasný zápas, na který se všichni vždycky těšíme.