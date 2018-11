Slávisté, koho do útoku? Je to pro nás největší téma, říká Trpišovský

Slávistický kouč, který nemůže počítat se zraněným Stanislavem Teclem, řeší před 290. střetnutím pražských rivalů zapeklitou otázku.

„Je to pro nás největší téma,“ prohlásil o volbě útočníka Trpišovský. „Hodně nad tím přemýšlíme vzhledem k typologii zápasu, k typologii soupeře, který může nastoupit ve dvou rozestaveních - hlavně v té defenzívě.“



Vyšle do derby něj mladíka Jana Matouška, který posledně zazářil na hřišti Kodaně? Nebo překvapivě ukáže na bojovníka Murise Mešanoviče, jenž však letos v lize odkopal jen dva poločasy a deset minut k tomu?



Nebo uzdraveného kapitána Milana Škodu, který po zlomenině palce zatím odehrál 26 minut proti Dukle?

„Možností je dost. Milan Škoda je v plném tréninku, je dobře připravený. Je to jedna z variant, kterou i vzhledem k jeho zkušenostem zvažujeme. V těchto utkáních je celkem produktivní, pamatuju si jeho neymarovský slalom před třemi lety, minule dal na Spartě penaltu v době, kdy by tam třeba jiní hráči nedošli,“ uvedl trenér vedoucího týmu soutěže.

Vzhledem k bodovému odstupu a nedávné formě jdete do derby jako favorit, jaké to je?

Budu asi trochu tradiční: derby favorita nemá, všechno se v něm maže. Sparta má doma velkou sílu, za poslední rok tam prohrála snad jen s Plzní, doma sbírá pravidelně body. Co bylo v sezoně doposud, je úplně jedno. Zápas je úplně atypický, rozhodne ho mentální nastavení hráčů, jejich osobní odvaha, případně nějaký klíčový moment v zápase. Nekoukal bych na body, na to, kdo má jaký náskok. Rozhodne to, kdo v pět a jednu minutu do zápasu lépe vstoupí.

Mluvíte o domácí formě Sparty, která ale tápe venku. Proč myslíte, že je v její hře takový rozdíl?

I kdybych to věděl, tak ostatním nechci radit. My spíš budeme vycházet z posledního utkání, které jsme tam odehráli. Tam jsme si v podstatě za poločas dali tři vlastní góly, ze dvou střel jsme dostali tři branky... Naopak ve druhé půli jsme dokázali hrát tak, jak bychom chtěli hrát pořád. My bereme v potaz jen to, že hrajeme na Spartě, která je doma extrémně silná. Musíme do toho vstoupit dobře a hrát tak, jak jsme v poslední době zvyklí.



V případě vítězství můžete Spartě odskočit na deset bodů, může se tím sezona zlomit?

Za mě by to zase tolik nerozhodlo, nebude odehraná ani polovina soutěže. Ale samozřejmě mít takový luxusní náskok by bylo příjemný, dávalo by nám to dobrou výchozí pozici do zbytku sezony. Ale ještě před námi budou mraky bodů, o které se bude hrát. Všichni víme, že ke konci soutěže nohy těžknou a navíc v nadstavbě se pak může stát ještě strašně moc.

V minulosti se oba kluby častěji veřejně hecovaly, třeba Tomáš Sivok se fotil, jak drží slávistickou vlaječku v rukavicích. Proč si myslíte, že k podobným věcem už nedochází?

Nemám rád velká slova, prohlášení a slova před zápasem jsou o ničem, rozhodne se na hřišti. Pro všechny v klubu je důležité to utkání zvládnout a vydat ze sebe všechno. Soustředíme se na to, abychom v neděli v pět byli maximálně nachystaní.

Existuje něco, co na Spartě obdivujete?

Je velkou součástí české fotbalové historie, Sparta a Slavia dělí národ na dvě velké skupiny, díky tomu se hrají tyhle vypjaté zápasy. Spartou taky prošli velcí hráči, kteří se uplatnili v Evropě i ve světovém měřítku. Jestli bych měl něco vypíchnout, tak určitě nultý ročník Ligy mistrů - sehráli skvělé zápasy s Marseille, s Barcelonou. V té době měla Sparta v Evropě velký respekt, toho samého bychom chtěli dosáhnout taky.