Nelehké dny sparťanů před derby. Sezonu to ještě nerozhodne, tvrdí

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v pondělí večer po vítězném utkání s Duklou (4:1) umístil na svůj twitterový účet fotografii nahých fotbalistů v bazénu. A slíbil jim, že pokud mužstvo vyhraje na Spartě, budou se koupat v pivu.

Tvrdík později svůj příspěvek smazal, fakta zůstávají. Sparťané po třinácti kolech ztrácejí na rivala sedm bodů. Případná porážka silně znehodnotí jejich mistrovské ambice. Hráči musí cítit, že neúspěch i v derby přinese už nesnesitelný tlak fanoušků

„Je to důležitý zápas, ale za mě není rozhodující. Sezona je v takové fázi, že by nás měla čekat ještě další dvě utkání se Slavií, když počítám i play off,“ přemítal sparťanský záložník Nico Stanciu. „Ale samozřejmě bylo by skvělé, kdybychom zvítězili a ten náskok snížili.“

„Souhlasím se Stanciuem, že sezona je ještě dlouhá,“ podotkl trenér a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Sparťané se do nelehké pozice dostali sami, když nezvládli poslední venkovní zápasy v Olomouci a ve Zlíně. Porážky 0:1 udělaly mezi nimi a slávisty, kteří vyhráli v Liberci a porazili Duklu, už poměrně velký rozdíl v tabulce.

Jak je situace vážná a jak ji na Spartě vnímají, svědčí i středeční událost. Na tiskovou konferenci přišel sportovní manažer Tomáš Rosický. Jedna z největších legend klubu to od svého lednového nástupu do funkce udělala poprvé.

„Derby je pro naše kluky obrovská šance. Po Zlínu očekávám obrovskou reakci od hráčů. Vím, že jsou toho schopní. Po porážce se Suboticí jsme vyhráli velmi těžký zápas v Jablonci. Očekávám od nich něco podobného,“ řekl Rosický.

Když zkazili zápas venku, zabrali doma. I tím se sparťané mohou před zápasem podzimu utěšovat. „Co předvádíme doma a venku, to se hodně liší. Doma jsme silní, dáváme góly. Je na nás, aby se nám venku nestávalo to co dosud,“ podotkl Rosický.

„Před každým zápasem říkám, že je důležitý. V Olomouci i ve Zlíně se hrálo o tři body,“ poznamenává Ščasný.

„Teď je to jiné v tom, že hrajeme s prvním a měli bychom náskok snížit. V tuhle chvíli je to klíčový zápas, ale to vám asi řekne každý. Před skvělými diváky chceme podat co nejlepší výkon a odměnit se jim.“