Kdo zastaví neohroženou Slavii? Velké derby se blíží

Tušíte, jestli ve fotbalové lize najdete klub, který ve třinácti kolech nehrál ani jednou nerozhodně? Pravděpodobnost není vysoká, přesto se objeví dokonce dva týmy, které ještě nepotkaly remízu.

Nebudeme vás napínat. Jeden se krčí na dně a jmenuje se Slovácko. Hraje toporně, bez sebevědomí i bez gólů, s osmi porážkami v řadě překonal smutný klubový rekord.

Druhý klub se vyhřívá nahoře. S nejlepším útokem, nejlepší obranou s jedenácti výhrami. „V kabině je neskutečná pohoda,“ řekl záložník Miroslav Stoch, když skončil pondělní duel s Duklou (4:1).

Slavia je v laufu, a jestli aktuální euforie využije ve zbylých šesti podzimních kolech, velmi důrazně si řekne o titul. Hned nejbližší test bude stát za to.

Vždyť neexistuje slavnější bitva než se Spartou.

Výkop je v neděli 17.00.

Jaké trumfy slávisté drží?

1. Nadšení

Klubový prezident Tvrdík v předstihu slíbil, že v případě vítězství na Letné se hráči vykoupou v pivu. Ještě příjemnější odměnou by byl pohled na tabulku, ve které by úhlavní rival ztrácel 10bodů. Stát se to může, protože 290. pražské derby - byť se jedná o naprosto specifický duel - tentokrát jasného favorita má.

2. Stoch

Zřejmě nejlepší hráč ligy. Drobný slovenský svéráz skóroval ve čtyřech kolech po sobě. V pondělí dokonce dvakrát. O něco slabší levačkou. A jak! Poprvé fantastickým obstřelem z 25 metrů, podruhé mazaně z úhlu. Jeho rány připomínají nechytatelné torpédo a těžko se divit, že Pavel Hapal, nový trenér Slovenska, chce Stocha vrátit do reprezentace. „Bude mi ctí opět nosit slovenský dres,“ řekl Stoch, jehož z reprezentace po vážných rozporech vyřadil minulý kouč Kozák.

3. Coufal

Válečník z pravé strany hřiště je symbolem toho, jaký fotbal chce Slavia hrát. Přímý, dominantní, nebojácný, ve sprintu. Obránce Vladimír Coufal, který proti Dukle zavinil velmi spornou penaltu, v tom samozřejmě není sám. Ve dvacítce nejlépe hodnocených hráčů MF DNES má šest spoluhráčů: Hušbauera, Ngadeu, Stocha, Bořila, Součka a Matouška.

4. Trpišovský

Trenér, který ve Slavii zažehl oheň. Všimli jste si, jak mluvil, když v pondělí jednoznačně předčil Duklu? Příliš nechválil, věnoval se nedostatkům. „Zvlášť ve druhé půli mi vadilo, že jsme nebyli tolik hladoví. Až moc jsme kontrolovali hru,“ říkal Jindřich Trpišovský. Podle zpětné vazby z kabiny je zřejmé, že hráči bojují i za trenéra. Dobře vědí, že pokud k výpadkům dojde v nedělním derby, může se vítězná vlna rozplynout.

5. Náhradníci

Ačkoli si elitní útočník Tecl obnovil zranění kolena a derby určitě nestihne, pořád ve Slavii zůstává špičkový výběr. Jen se podívejte na lavičku z pondělní dohrávky. Škoda, Mešanovič, Traoré, Sýkora, Frydrych, Jugas. Dá se říct, že co jméno, to reprezentant.