Páté derby bez porážky? Jsme favoriti a věříme si, tvrdí slávista Hušbauer

Psal se listopad 1999 a Slavia v posledním pražském derby ve starém Edenu zvítězila 2:1. Čtvrtý ligový zápas bez porážky proti Spartě, k tomu jeden pohárový...

„Také v poslední době máme se Spartou lepší bilanci a já věřím, že to potvrdíme,“ poznamenal čtyři dny před očekávaným soubojem Josef Hušbauer.

Byl u všech čtyř posledních zápasů, které Slavia se Spartou sehrála. 2:0 na Letné, potom 1:1 a 2:0 doma. Nebo bláznivý jarní zápas na sněhu, který skončil 3:3.

Také tenkrát oba týmy v tabulce dělilo stejně jako nyní sedm bodů.

„Podle bodů i postavení v tabulce jsme favoriti a tak to také bereme. Věříme si,“ poznamenal Hušbauer, poslední fotbalista, jenž mezi dvěma odvěkými rivaly přestoupil.

V neděli od 17 hodin proti sobě Sparta a Slavia nastoupí už po 290.

„Je to specifický duel, v němž se maže všechno, co bylo předtím,“ myslí si Trpišovský. „Hlavně doma má Sparta velkou sílu, sbírá pravidelně body. Rozhodne to, kdo bude v pět hodin a jednu minutu lépe připravený. Herně, fyzicky, mentálně, takticky,“ dodal slávistický kouč.

Před důležitým zápasem řeší, koho nasadí do útoku. „Bude klíčové, jak nám ten, kterého vybereme, zahraje,“ uvědomuje si.

Jisté je, že to nebude zraněný Stanislav Tecl. Takže Jan Matoušek, nebo Milan Škoda?

„Milan je už nějakou dobu v plném tréninku a i vzhledem k jeho zkušenostem je to pro nás varianta. Pořád si pamatuju jeho neymarovské sólo před třemi lety nebo tu penaltu z minulé sezony v čase, kdy by na ní spoustu hráčů ani nedošlo. Na Letné umí velké věci,“ naznačil Trpišovský.