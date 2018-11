Byla by čest derby vyhrát, řekl Stanciu. Zůstane, dokud nezíská trofej

Rumunský záložník na jarní bitvu, v níž dva góly dal a třetí si po jeho centru dal slávista Souček sám, pochopitelně nezapomene.

Vzhledem ke ztrátě tříbrankového vedení a konečné remíze 3:3 se k ní však Stanciu před nedělním 290. pražským derby příliš vracet nechtěl. „Snažím se na to nemyslet, minulá sezona se nám nepovedla. Soustředím se na současnost,“ pravil.

Půjde v derby kromě prestiže i o záchranu celé sezony, vzhledem k tomu, že na Slavii ztrácíte už sedm bodů?

Myslím, že to je důležitý zápas, ale ne ten rozhodující. I kdybychom prohráli, čekají nás proti Slavii i s nadstavbovou částí ještě dva duely a stát se může cokoliv. Každopádně získat tři body a snížit náskok by pro nás bylo perfektní.

Hra Slavie je charakteristická mimo jiné vysokým napadáním, jak si s tím chcete poradit?

Poradíme si. Máme speciální tréninky, trenér se na zastavení Slavie určitě pokusí najít to nejlepší řešení. Jistě přijdeme na to, jak se s tím popasovat. Navíc hrajeme doma, téměř rok tu Sparta v lize neprohrála. Myslím, že utkání bude spíš o nás než o nich. Chtěli bychom hrát svou hru a spíš by se soupeř měl přizpůsobit nám, než aby to bylo obráceně.

Ještě k jarnímu zápasu: pohltila vás atmosféra?

Je to skvělé. Derby je největší zápas v republice, je to stejné jako v Rumunsku duely Steauy s Dinamem. Je úžasné takové zápasy hrát. Musíte v nich dokazovat kvalitu, každý hráč je chce hrát a ukazovat, čeho je schopný.



Vedení soupeře hráčům slíbilo koupání v pivu, když vyhrají. Cítíte ještě vyšší motivaci Slavii porazit?

To pro nás není extra motivace, nemyslím si, že ji hráči v takových zápasech vůbec potřebují. Pro mě je ctí v takovém zápase vůbec nastoupit a byla by čest ho vyhrát. To nám jako motivace bohatě stačí.

Spekuluje se, že o vás mají zájem kluby ze zahraničí, mluví se třeba o Mönchengladbachu. Jak to vnímáte?

Vím o tom pravděpodobně to samé, co vy, čtu to akorát v novinách. Každopádně teď není vhodná chvíle se o tom bavit. Jsme uprostřed sezony a ve Spartě se cítím velmi dobře. Jsem tu rád a chci tu vyhrát trofej, zůstanu minimálně do té doby, než nějakou získám.