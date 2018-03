Hapal se ujal Sparty. Kdysi ji zarmoutil, teď bude mužstvo křísit

Podepsal smlouvu do léta 2020. Sparťanského mužstva se ujal v úterý odpoledne, kdy vedl první trénink. Po něm ho čeká první tisková konference.

Pro sportovní vedení klubu byl Pavel Hapal první volbou.

„Všechno se sešlo velmi rychle. Sparta mě oslovila v neděli pozdě večer a já opravdu neměl moc času na rozmyšlenou,“ poznamenal Hapal.

V pondělí přicestoval do Prahy, během úterý už jednal s klubem. Zbývala dohoda se slovenským svazem, pro který český kouč od ledna 2015 pracuje jako trenér reprezentační jedenadvacítky. Šéf Ján Kováčik mu vyhověl, i proto, že si Hapalovy práce na Slovensku velmi váží.

„Krátce po poledni jsme rozhodli, že Pavla Hapala do Sparty uvolníme. Chtěl bych mu popřát hodně úspěchů a poděkovat za úžasnou práci,“ citoval web slovenského svazu šéfa Jána Kováčika. „Měl zájem Spartu trénovat, taková nabídka přijde možná jednou za život. A my jsme mu vést nejslavnější český klub umožnit chtěli.“



Hapal si však s sebou nebude moci vzít jako asistenta svého věrného parťáka Otu Brunegrafa, který by po něm měl převzít slovenské mladíky. Zatím je tak jistým pobočníkem nového kouče jen někdejší reprezentant Radoslav Kováč.

“Sparta je pojem nejen v Česku, ale i v Evropě. Rád bych poděkoval slovenskému svazu, že mi vyšel vstříc. Díky za krásné tři roky, myslím si, že byly úspěšné,“ podotkl nový sparťanský trenér.



Pavel Hapal Narozen 27.7. 1969 Hráčská kariéra: Olomouc, Leverkusen, Tenerife, Sparta, České Budějovice Trenérská kariéra: Opava, Zlín, Ostrava, Nitra, Mladá Boleslav, asistent u české reprezentace, Žilina, Lubin, Senica, slovenská reprezentace do 21 let Největší úspěchy v roli trenéra: ligový titul se Žilinou (2010), postup do Ligy mistrů (2010), postup se slovenskou reprezentací do 21 let na Euro 2017

Hapal býval ofenzivním záložníkem s výjimečnou technikou a přesnou přihrávkou. Patřil k oporám národního mužstva, v letech 1991 až 1996 za něj nastoupil 31krát, nejprve za Československo, později za Česko. Kvůli těžkému zranění kolena přišel o Euro 1996, kde Češi získali stříbro.

S vrcholným fotbalem začínal v Olomouci, hrával bundesligu za Leverkusen a španělskou ligu za Tenerife. Po návratu ze zahraničí šel na přelomu tisíciletí do Sparty. Teď se na Letnou vrací jako trenér.

Jistě si přeje, aby byl ve Spartě úspěšnější než tehdy jako hráč na sklonku kariéry.

„Byl to nepodařený půlrok. Měl jsem zdravotní problémy, ale hlavně mě pohřbila neproměněná penalta v Lize mistrů proti Barceloně. Bude se mi vracet po celý život,“ vzpomínal Hapal před pár lety v jednom z rozhovorů. „Už se tím neužírám tolik, ale nad věcí úplně nejsem. Bolí to pořád.“

V březnu 2000 v osmifinálové skupině Ligy mistrů mohl Spartě zajistit vítězství, za nerozhodného stavu minutu před koncem však pokutový kop kopl mizerně a brankář jeho střelu zlikvidoval. A když z protiútoku skórovala Barcelona, Hapal byl pro fanoušky snadným terčem hněvu.

„Ale nelituju, že jsem na penaltu šel. Byli velcí fotbalisti, co ji nedali ve finále mistrovství světa... A na Spartu celkově vzpomínám v dobrém, líbilo se mi tam. Po utkání s Barcelonou jsem ovšem prožíval velice těžké období. Do té doby stáli fanoušci za mnou, pak se jich docela dost otočilo. Dávali mi to najevo, i když jsem šel třeba po Praze.“

Je to už osmnáct let, čas staré rány u fanoušků jistě zahojil. Hapal teď bude potřebovat jejich podporu.

Po sezoně odešel do Olomouce, ale ani tam mu to nevyšlo. S mateřským klubem se rozešel ve zlém, krátce působil v Českých Budějovicích a potom ukončil kariéru. A začal trénovat.

Opava, Zlín, Baník Ostrava, Nitra, Mladá Boleslav, asistent Petra Rady u české reprezentace. Prorazil v Žilině, s níž na jaře 2010 získal slovenský titul a následně postoupil do Ligy mistrů. Pamatuje, jak v play off v třaskavém souboji vyřadila Spartu?

„Postoupit do Ligy mistrů to je nádherný pocit. Jako trenér jsem to nikdy nezažil. Mám to štěstí, že můžu trénovat zrovna Žilinu. Podařilo se nám poskládat vítězný tým, který to dokázal,“ líčil tenkrát.

Do Žiliny na podzim 2010 dorazily Chelsea, Olympique Marseille a Spartak Moskva. Byly však nad síly slovenského šampiona, který v šesti duelech nezískal ani bod a měl skóre 3:19.

Když v následující sezoně Žilina nepostoupila z kvalifikace Evropské ligy přes Reykjavík, vedení Hapala odvolalo. Dlouho bez práce nezůstal, angažoval ho Lubin, kde vydržel až do léta 2013 - bylo z toho dvakrát deváté místo polské ligy.

Od března 2014 byl v Senici, s níž skončil pátý. Tenkrát v létě ho chtěla Slavia, uvažovala o něm Plzeň, ale zůstal na Slovensku.

Po podzimu, který se povedl a Senica byla třetí, dostal nabídku, aby převzal slovenskou reprezentaci do 21 let. Postoupil na mistrovství Evropy, na loňském šampionátu v Polsku pak slovenskému mužstvu jen těsně unikl postup do semifinále.

Je trenérem, který má blízko k hráčům. Jdou za ním, zkušení i mladí. Zároveň má respekt, už jen proto, že byl vynikajícím fotbalistou. Teď už to jen dokázat při nejtěžší štaci, které v Česku pro trenéra vůbec existuje.