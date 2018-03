KOMENTÁŘ: Sbohem trenére Stramaccioni! A co teď, Sparto?

Naplánovali si, že stvoří vítěznou mašinu. Ať to stojí co to stojí. Zaplatili stamiliony, spustili fanfáry a místo mašiny vznikl fotbalový paskvil.

Sparťanský prezident Křetínský a jeho vrchní manažeři by se měli fanouškům omluvit.

A někteří by to rovnou měli zabalit.

Tak dlouho a tvrdošíjně hájili svůj revoluční nápad s italským trenérem Stramaccionim, až ho stejně museli vyhodit.

Ten krok musel přijít, protože jinak by se nejslavnější klub dál nořil do bahna a hazardoval se zbytkem dobré pověsti. Nemluvě o neexistující herní tváři a výsledcích, které jsou tristní.

Zoufalá Sparta teď dostane nový impulz, což by z krátkodobého hlediska mělo prospět, jenže co pak?

Tuší někdo, co bude pak?

Ať Sparta představí jakéhokoli trenérského nástupce (pravděpodobně Pavla Hapala, současného kouče slovenské jedenadvacítky), problém to nijak neřeší.

Je totiž hluboce zakořeněný a neléčený.

Jinak by se těžko mohlo stát, že majitel dorazí na nedávnou schůzku představenstva a tam se vcelku náhodou dozví, že šéf jeho skautingu, čili jeden z nejdůležitějších mužů a ke všemu patriot, právě dostal padáka.

Nevěděli jste? Ano, Tomáš Požár už pro Spartu nepracuje.

Louč se také Andrea Stramaccioni a suita jeho trenérských pomocníků.

Třeba to se Spartou nemysleli špatně, jenže cesta hromadných, nahodilých a veledrahých nákupů z ciziny byla špatná velice. Mužstvo přivedla do slepé uličky a bude dost pracné, aby se ve zbylých jedenácti kolech povedlo smazat pětibodovou ztrátu na druhou Slavii a vybojovat předkolo Ligy mistrů.

Se Stramaccionim by se to nepovedlo, to si povězme na rovinu.

Jestli to zvládne pan XY, toť otázka.

A co bude následovat?

Přijdou další pompézní nákupy, které překopou tabulku historicky nejdražších přestupů? Zmizí cizinci, vrátí se zkušení třicátníci? Nebo se tentokrát vsadí na talentované mládí? A co kdyby to Sparta namixovala?

Už jen tím, že „mezinárodní“ Sparta se po italském štramákovi zajímá o české trenéry, plive na všechno, za co posledních devět měsíců bojovala.

Takže přizná někdo chybu?

A přijde konečně vysvětlení, koho loni na jaře napadlo přivést zrovna Stramaccioniho, který na žádné předešlé štaci - pokud pomineme juniorku Interu Milán - neměl úspěchy?

Nepřestává šokovat, do jaké krize to sparťanský boss Křetínský nechal spadnout. Jeden z nejúspěšnějších obchodníků v republice dotuje projekty, které nikam nevedou. Leda k posměškům, ironickým vtipům a demonstrativnímu chování fanoušků. Vždyť loňský krok přímo karikoval zdravý rozum.

Teď se na lavičce objeví už pátý trenér za poslední rok a půl: Ščasný, Holoubek, Rada, Stramaccioni a nejspíš Hapal.

Nezapomeňte přitom, že Liga mistrů se na Letné hrála naposledy v roce 2005.

Ve Spartě najdete plno manažerů a ředitelů, kteří zůstávají ve funkcích navzdory klubové bídě. Zodpovědnost se vlastně vyžaduje jen od trenérů.

Máš slušné výsledky?

Fajn, pokračuješ.

Nemáš?

Sorry, končíš.

A to zrovna Stramaccioni dostal nevídaný prostor, aby Křetínského přesvědčil, že je opravdu tím vyvoleným, kdo Spartu vrátí do Ligy mistrů.

Po nedělní domácí remíze 1:1 s podprůměrným Brnem trpělivost vyprchala. Hráči se většinu času plahočili, fanoušci pískali a soupeř, který hrál posledních 25 minut v deseti, běžel v nastavení sám na brankáře.

Další díl potká sparťany v sobotním odpoledni, kdy nastoupí v Karviné. Za normálních okolností by byli jasným favoritem, jenže normální teď ve Spartě nic není.