Strach o místo? Ne, snažím se pracovat nejlépe, jak umím, řekl Stramaccioni

Stramaccioniho pozici hodlá v pondělí projednat sportovní vedení klubu.



Po další ztrátě, druhé v řadě, tentokrát s dvanáctým Brnem, není divu. Byl to desátý ligový zápas v sezoně, který Sparta nevyhrála. Zvítězila jen devětkrát, nevídaná věc.

„Není to dobré. Jsme Sparta a domácí zápasy prostě musíme vyhrávat,“ uvědomoval si Stramaccioni po domácí remíze se Zbrojovkou. Jenže jeho mužstvo soupeře, který bojuje jen o záchranu, stejně jako před týdnem Slovácko, neporazilo.

„Propásli jsme možnost dostat se před Liberec,“ řekl kouč. Sparta po devatenácti kolech ztrácí z páté pozice pět bodů na druhou Slavii.

Nemáte strach o svou pozici, trenére?

Já myslím jen na to, abych pracoval nejlépe, jak umím. Teď chci tým připravit na zápas v Karviné a na derby. Ve fotbale se může všechno velmi rychle změnit a já myslím, že právě venkovní duely a přímé souboje s našimi konkurenty budou ve zbytku sezony nejdůležitější.



V čem se musí Sparta před duelem v Karviné zlepšit?

Když si promítnu všechny naše jarní zápasy, pokaždé jsme kontrolovali hru. Pro nás je ale důležitější, abychom si vytvářeli větší počet gólových šancí, abychom útočili s větším počtem hráčů. Byl bych radši, kdybychom byli méně na míči a měli víc příležitostí.



Těch jste měli ve druhém poločase proti Brnu dost, ale neproměnili jste je.

Po přestávce jsme skutečně hráli lépe. Nelíbil se mi výkon z prvního poločasu, v něm jsme nebyli dostatečně nebezpeční, přímočaří, neměli jsme téměř žádné šance. Málo jsme se tlačili do šestnáctky soupeře, což jsme poté zlepšili, ale inkasovali jsme smolnou branku po Zahustelově teči. Byť si pak vytvořili možná sedm osm gólovek a hráli jsme hodně na riziko, nezvítězili jsme.



A to jste dohrávali proti deseti. I v oslabení přitom soupeř v závěru měl jednu velkou šanci, klidně na Letné mohl vyhrát.

Ale to se může stát, protože jsme do útoku dali všechno a vytvořili jsme si řadu příležitostí. Václav Kadlec měl šance, Lafata hlavičkoval do břevna, Ben Chaim šel sám na gólmana, měl nahrát volnému Lafatovi, to by byl jasný gól. Těch našich šancí bylo opravdu hodně, zatímco oni měli jen protiútok, po kterém nás podržel výborný Nita. Kdybychom si šance nevytvářeli a hrozilo jen Brno, bylo by to špatné, ale to se nestalo.

Můžete zdůvodnit některá taktická rozhodnutí? Proč nehrál Hovorka?

V týdnu jsem cítil, že není v optimální formě, což se pochopitelně může každému stát. Zato Costa se vrátil po zranění, v tréninku vypadal dobře a já myslím, že i v zápase předvedl dobrý výkon.

Poprvé od října nastoupil obraně Michal Kadlec. Když ho ve druhé půli vystřídal Vatajelu, vaše hra se výrazně zlepšila. Neměl hrát od začátku?

Souhlasím, že jsme po příchodu Vatajela a také Lafaty vypadali lépe. Ale pokud vím, tak Vatajelu v obraně už asi rok nehraje, proto jsem ho na tu pozici nechtěl dávat od první minuty. Nastoupil Kadlec, který je tam zvyklý hrát.

Stejně jako před týdnem na Slovácku jste měli problémy při rozehrávce stoperů, čím si to vysvětlujete?

Ten problém není u stoperů. My víme, že mají kvality na to, aby hráli konstruktivně. Jde především o to, jaké možnosti jim hráči před nimi nabídnou, jak a kam se pohybují. V prvním poločase se nám nedařilo, ale ve druhém jsme zlepšili pohyb, a tak měli i stopeři více možností, kam distribuovat míče.

A ještě jedna věc. Stanciu, avizovaná posila na pozici číslo „deset“, hrál proti Brnu hlouběji v záloze, zatímco pod útočníkem se celý zápas pohyboval spíš Kanga. Proč?

Střídali se tam oba, jsou to podobní hráči, kteří na té pozici alternují. Nicméně já jsem po úvodních zápasech usoudil, že by pro nás Nicu mohl být prospěšný ve chvíli, kdy bude více pomáhat s výstavbou hry. Na podobné pozici hraje i v rumunském nároďáku. Jak on, tak Kanga jsou pro nás důležití hráči a určitě se budou ještě zlepšovat. Zatím spolu odehráli jen tři zápasy.

Je vůbec něco, v čem se Sparta proti podzimu posunula?

Určitě máme o poznání větší kvalitu v záloze, uprostřed hřiště. Teď ještě zapracovat na hře v šestnáctce soupeře. Sice jsme kvůli zranění ztratili Šurala, ale i bez něj musíme být v zakončení daleko lepší. Tohle nám nyní vázne.