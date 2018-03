Nejsme úplně v pohodě, těžko to koušu, přiznává nešťastník Zahustel

Zahustel byl v 61. minutě také u vyrovnání – hlavou proměnil centr střídajícího Bogdana Vatajela. Při oslavě ukázal k nebi, branku věnoval dědovi, který mu před týdnem zemřel.

A když pak dostal brněnský obránce Kryštůfek dvacet minut před koncem červenou kartu, čekalo se, že přijde drtivý sparťanský tlak. Místo toho ale jako by domácí ubrali plyn.

„Šli do deseti, měli jsme hru zjednodušit. Dávat míče do stran a okamžitě to sypat do vápna. Vždyť i ten první gól padl po centru, měli jsme v tom pokračovat. Místo toho zasekáváme, když máme tři hráče v náběhu. Tím se to celé zbrzdí,“ vysvětluje Zahustel, který i tentokrát nastoupil na pravé straně obrany.

Bod proti týmu, pro kterého je v současné situaci důležitý především boj o záchranu, je pro Spartu ztrátou.

„Domácí zápasy musíme vyhrávat. Těžko to koušu. Je to málo,“ uvádí.

Ze třech odehraných jarních utkání tak sparťané získali pět bodů za výhru a dvě remízy. Po triumfu nad Libercem přišly nevýrazné výkony v duelech proti Slovácku a Brnu. Přitom v zimě sparťané opět posilovali a i výsledky v přípravě vypadaly nadějně.

„Příprava je jedna věc, ale když přijdou ostré zápasy, je to něco úplně jiného. Navíc soupeři vidí, že nejsme úplně v pohodě, tak se na nás ještě více vyhecují.“

Je tedy Sparta v krizi?

„Já bych to krizí ještě nenazýval... Myslím, že naše hra nebyla úplně špatná, katastrofální. Ale všichni ví, jak na tom jsme. Jezdí sem o to odhodlanější,“ myslí si Zahustel.

Další střetnutí čeká letenský tým v sobotu, kdy nastoupí na hřišti rozjeté Karviné. Napraví si sparťané reputaci proti klubu, který na jaře zatím udivuje a po nevydařené podzimní části se vyhoupl už na deváté místo tabulky?