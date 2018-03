Remíza je katastrofa. Doma musíme vyhrávat, řekl sparťan Vatajelu

Zrovna on byl v domácím dresu na hřišti nejlepší. Nehrál od začátku, ale když zhruba půlhodinu před koncem nahradil zraněného Michala Kadlece, Sparta ožila.



Po Vatajelově centru vyrovnal Zahustel a další přesný míč od rumunského beka nasměroval Lafata jen do břevna. „Měli jsme dobré příležitosti, zvlášť po té červené kartě, jenže ve finální fázi nám pokaždé něco scházelo. Lepší načasování, správná přihrávka, celkové řešení situace. Škoda,“ hlesl Vatajelu po utkání.

Druhá ztráta v řadě. Znovu jen remíza s týmem bojujícím o záchranu, co to pro Spartu znamená?

Že nemůžeme být spokojení. Jsme Sparta a když remizujeme na domácím hřišti, je to pro nás katastrofa. Zvlášť v naší situaci, kdy týmy nad námi vyhrály a my jsme potřebovali tři body také. Nemáme je, takový je život.

Mrzí vás ztráta o to víc, že jste v závěru hráli proti deseti?

Samozřejmě. Ve chvíli, kdy dostali červenou kartu, měli jsme být chytřejší a hrát lépe. Takové situace prostě musíme využít.

Celkově byl ve hře Sparty vidět velký rozdíl mezi prvním a druhým poločasem, čím to bylo?

Soupeř hrál dobře. Byli kompaktní, přijeli sem neprohrát a jakmile dali první gól, zůstali na vlastní polovině a čekali. Ano, my jsme sice kontrolovali hru, ale bylo nám to k ničemu. Šance jsme neproměnili, nebyl to pro nás dobrý den.

Co musíte jako hráči udělat, aby se současná situace zlepšila?

Víme, že to není dobré. Víme, že když jste ve Spartě, musíte vyhrávat, vždyť jsme v nejlepším týmu české historie a musíme to respektovat. Musíme vždy odevzdat maximum a pracovat společně. Jako tým. Díváme se dopředu, abychom v příštím utkání v Karviné zvítězili.