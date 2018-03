Stramaccioni ve Spartě skončil, oznámil klub. Nástupcem se stane Hapal

281 dnů a dost. Sparťanský šéf Daniel Křetínský měl s italským koučem svatou trpělivost, ale ne nekonečnou. I na návrh sportovního vedení klubu se už v neděli večer po ostudném zápase s Brnem (1:1) rozhodlo, že Stramaccioni pokračovat nebude. A během pondělí se vše stvrdilo.

Na Spartě došli k přesvědčení, že pod Stramaccionim by Sparta v lize nebyla už ani druhá.

„Andrea Stramaccioni měl ve Spartě nelehký úkol zahájit projekt internacionalizace klubu. Jeho pozici jsme řešili už po skončení podzimu, mandát pro jaro byl podmíněný okamžitým zlepšením výkonů týmu, což jsme podpořili dalšími investicemi do zkvalitnění kádru. Bohužel, ani první tři jarní kola očekávaný posun nepřinesla, a proto se vedení klubu rozhodlo pro okamžitou změnu,“ řekl sparťanský generální ředitel Adam Kotalík.



Spolu s dvaačtyřicetiletým koučem opouští Letnou i jeho početný štáb šesti spolupracovníků od technického vedoucího Vokolose, asistenty Muzziho s Danesim, kondičními trenéry Pannoncinim a Camparim až po analytika Sassa. Výjimkou je Mario Galinovič, trenér brankářů zůstane a bude gólmany dál připravovat s Danielem Zítkou.



Favoritem na pozici kouče je Pavel Hapal, někdejší vynikající ofenzivní záložník, reprezentant, který na sklonku kariéry hrál i za Spartu. Během úterý dorazil na Letnou. Jedná se nejen o jeho smlouvě, ale také o tom, za jakých podmínek ho slovenský svaz uvolní.

Pavel Hapal

Jako trenér zažil největší úspěchy se Žilinou, s níž před osmi lety vyhrál titul a dovedl ji právě přes Spartu do Ligy mistrů. Se slovenskou jedenadvacítkou loni zanechal dobrý dojem na mistrovství Evropy do 21 let. Jeho jmenování Sparta ještě nepotvrdila.

„Představitelé klubu intenzivně jednají o obsazení uvolněné trenérské pozice. Ambicí vedení je přivést k týmu nového trenéra v co nejkratší možné době, tak aby mohl s mužstvem absolvovat co nejdříve první tréninkovou jednotku,“ oznámila Sparta.

Pokud se nic nepředpokládaného nestane, Hapal povede mužstvo s asistentem Otou Brunegrafem a Radoslavem Kováčem. Někdejší reprezentační stoper či defenzivní záložník, který hrál i Premier League za West Ham, po ukončení aktivní kariéry u sparťanského mužstva pracoval poslední rok a půl.

Sparta se se Stramaccionim spálila. Od jeho příchodu bylo všechno špatně. Nepřipravil mužstvo na kvalifikaci o Evropskou ligu, kterou sezona startovala. Na vyřazení s Crvenou zvezdou Bělehrad navazovaly další a další neúspěchy.

Rozdělil fanoušky, ti skalní v závěru podzimu na Letnou do svého sektoru za brankou už ani nechodili. Druhá část příznivců Stramaccioniho tolerovala, i když k němu měla tisíc výhrad.

Italský elegán, který se vybraně oblékal a měl kultivovaný slovní projev, neúspěchy košatě omlouval a vysvětloval.

Jenže herní projev, kvůli kterému přišel, nestál za nic. A mizerné byly i výsledky.

Nešlo poznat, jaký fotbal chtěl se Spartou hrát. Při pohledu na hřišti to vypadalo, že to nevěděli ani hráči. Hra na náhodu, bezradnost. U fanoušků rozpaky střídaly zklamání a vztek.

Čísla ukazují, že Stramaccioni byl jedním z nejhorších trenérů v historii klubu. Spartu vedl celkem ve třiadvaceti zápasech, z nichž jen deset vyhrál.

Přivedl si hráče, kteří na Spartu neměli, z dalších nedokázal jejich potenciál dostat. Nedokázal složit vhodnou sestavu, která se často měnila. Neuměl reagovat na průběh utkání, netrefoval se do střídání.

Loni v létě, brzy po zahájení sezony, Sparta hned přišla o šanci dobýt všechny mety, na které chtěla dosáhnout.

Nedostala se do Evropské ligy, v domácím poháru vypadla v osmifinále s Baníkem Ostrava, posledním týmem nejvyšší soutěže. Reálná šance na ligový titul zhasla už během října.

Po podzimu však italský kouč dokázal Křetínského přesvědčit, že si ví rady, že mužstvo zvedne. „Zásadní bylo, že jsme se s trenérem shodli na popisu příčin problémů, a jsme přesvědčeni, že víme, jak situaci zlepšit,“ prohlásil Daniel Křetínský v závěru roku pro klubovou televizi.

Vzápětí však zdůraznil: „Pokud by se však ukázalo, že ta představa není funkční, budeme nuceni na situaci reagovat.“

Reakce nastala po nedělní remíze s Brnem. Mužstvo bojující o záchranu dohrávalo v oslabení, přesto na Letné ještě málem vyhrálo.

Před startem jara mužstvo dostalo poslední úkol: vybojovat druhou příčku. Jenže úvodní tři utkání ukázala, že se Stramaccionim to prostě nepůjde. Jen pět bodů, čtyři vstřelené góly a ztráta na druhou Slavii narostla na pět bodů. Jeho nástupce čeká složitá práce.