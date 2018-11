Polemika, kterou nadnesl Ščasný. Má lepší mužstvo Sparta, nebo Slavia?

V kádru mají oba kluby reprezentanty evropských i afrických zemí, na reprezentační srazy se vydává většina základní sestavy.

Nedělní 290. vzájemný duel pražských „S“ pregnantně nevystihl, jestli má lepší fotbalisty Sparta, nebo Slavia. Výsledek 2:2 odpovídá dění na hřišti.

V tabulce dlouhodobé soutěže po čtrnácti kolech je na tom o dost líp Slavia, která získala o sedm bodů víc. A to především proto, že zvládá „obyčejná utkání“ na hřištích soupeřů.

„Jsem přesvědčený, že Slavie je ve velmi dobré formě, nicméně pořád tvrdím, že máme mnohem lepší mužstvo,“ prohlásil Ščasný, čímž dal podnět k polemice.

Sparta má v bráně rumunskou reprezentační dvojku Florina Nitu, který je určitě mezi třemi nejlepšími brankáři ligy. Ke špičce patří i slávistický gólman Ondřej Kolář. Za Česko ještě nenastoupil, má smůlu, že Češi mají tři špičkové brankáře v zahraničí - Vaclík s Koubkem chytali ve Spartě, Pavlenka ve Slavii.

Co se týče defenzívy, v lepším světle se jeví ta slávistická: Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil. Coufal s Kúdelou byli v kádru národního mužstvu při posledním srazu, Bořil do něj patřil do září za éry trenéra Karla Jarolíma, Ngadeu pravidelně reprezentuje Kamerun. Když odstoupil Kúdela, šel za něj Deli. Na marodce je dlouhodobě Jugas.

Sparťan Čivič hraje v základní sestavě bosenské reprezentace, která má i díky špičkovým hráčům jako jsou Džeko či Pjanič, v posledních letech lepší výsledky než ta česká.

Pravý obránce Chipciu sice nastupuje v základní sestavě za Rumunsko, ale ne v defenzivní řadě. Stopeři z derby Radakovič a Štetina reprezentanty nejsou, byť Štetina do kádru slovenského mužstva už patřil.

Ve středu pole má Sparta těžký kalibr. Stanciu, Kanga Frýdek v derby většinu času přehrávali Součka, Hušbauera a Traorého.

Krajními hráči se zase mohou chlubit slávisté, mají především Stocha, derby vyšlo Olayinkovi, byť se pohyboval především na hrotu. Do české reprezentace patří také Zmrhal, bývá tam i Sýkora, který v neděli střídal. Do širšího kádru rumunské reprezentace patří Baluta.

Sparťané při současné slabší formě Plavšiče nemají na křídlo vyloženě trumfové eso. Vukadinovič a Vatajelu hrávají málo, Václav Kadlec se po dlouhodobém zranění teprve na návrat chystá.

Slávisté v derby postrádali útočníka: Tecl je dlouhodobě zraněný, Škoda onemocněl, oba jsou v širším kádru české reprezentace. Mladého Matouška si kouč Jindřich Trpišovský do derby postavit netroufl.

Sparta má Tetteha, jedenadvacetiletý Ghaňan dal už osm ligových gólů a je objevem podzimu. „V derby byl nejlepší na hřišti, ohromně nebezpečný. Umí udržet balon, dát gól, naběhnout si za obranu. Kvalitou se tentokrát vymykal všem, i když třeba Olayinka se mu přiblížil,“ poznamenal slávistický trenér Trpišovský.

Jenže dál už je to u Sparty slabší. Kapitán Šural je z formy, doléhá na něj, že mu v klubu končí smlouva a s vedením nemůže najít společnou řeč k novému kontraktu. Pulkrab se rval, ale k ničemu se nedostal. A Mebrahtu za třicet minut neukázal skoro nic.

„Bohužel nemáme náhradu za určité hráče a na to jsme dneska doplatili. Že budeme fotbalovější, jsem věděl. Slavia to hodně hrne silou, nátlakem, hraje na obrovské riziko, které se samozřejmě dá trestat,“ poznamenal Ščasný.

Kdo tedy má lepší mužstvo?