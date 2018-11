Slávistický trenér Trpišovský: Bod z derby beru. Ale ten fotbal...

Padly čtyři góly. Ani to váš dojem nevylepšuje?

Zaplať pánbůh za ně, protože fotbal za nic nestál. Technická úroveň zápasu byla celkově špatná. Jasně, bylo to důležité utkání, nikdo nechce udělat chybu, ale my jsme toho moc nepředvedli, dopředu náš výkon nebyl dobrý. I proto jsem za bod rád. Vrátili jsme se do zápasu, i když jsme měli problémy se zraněnými hráči.

To i Sparta, které po hodině hry vypadl zraněný Tetteh. Tam se zápas lámal?

Tetteh byl nejlepší na hřišti, ohromně nebezpečný. Umí udržet balon, dát gól, naběhnout si za obranu. Kvalitou se tentokrát vymykal všem, i když třeba Olayinka se mu přiblížil. Sparta měla hlavně prvních šedesát minut lepší pohyb, lépe se vyrovnala s těžkým terénem. My jsme to pak doháněli vůlí a vytrvalostí.

A standardními situacemi, ze kterých jste Spartu trestali.

Připravovali jsme se na ně, protože Sparta v poslední době zapracovala do týmu vysoké hráče, dobré hlavičkáře. My zase umíme standardky dobře kopnout, hodně se tomu věnujeme. Tentokrát to bylo obzvlášť důležité, protože ze hry jsem napočítal vlastně jen dvě šance.

Na hrot jste překvapivě poslal Olayinku. Proč?

Když nám kvůli viróze vypadl Milan Škoda, Olayinka byl volbou číslo jedna. Očekávání splnil. Na to, že neměl podporu a že byl občas dost odříznutý, odvedl hodně práce. Navíc zahrál týmově, po každé ztrátě se vracel a vybojoval spoustu míčů.

Zato Traorému zápas nevyšel, střídal jste ho v poločase.

Nevyšlo mu to, protože jsme byli hodně roztažení, měli jsme velké hřiště. Svezl se s výkonem týmu a střídali jsme ho i proto, že měl kartu. Navíc jsme prohrávali, tak jsme se rozhodli nasadit ofenzivnějšího Balutu.

Po pauze šel ze hry i zraněný Hušabauer. Jak to s ním vypadá?

Pepa dostal úder na koleno, oteklo mu to, nemohl ohnout nohu. Nedošel ani do kabiny. A bohužel se nám zranili i Kúdela s Coufalem.

Zranění vás kosí, přitom vás čekají důležité zápasy i v Evropské lize. Co s tím?

Už v létě jsem říkal, že jak se budou terény zhoršovat, zranění bude přibývat. Kvalita trávníku ovlivňuje kvalitu fotbalu, ale jde i o zdraví hráčů. Hřiště bylo v rámci možností dobře připravené, ale hráči stejně klouzali. Jsou ve velkém přepětí, a pokud jim pak podjede noha, hned hrozí zranění. To, jak se týmy se ztrátami vyrovnají, může na konci podzimu rozhodovat.