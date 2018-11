Pořád tvrdím, že máme mnohem lepší mužstvo, řekl Ščasný po derby

Standardky stály Spartu body proti Olomouci, Plzni... I teď proti Slavii.

„Chybou byli jednoznačně neobsazení hráči. Pokud hrajte kombinovanou obranu, hráč má za úkol hlídat Součka a ne od něj být pět metrů.... To je prostě trestuhodné,“ zlobil se Ščasný.



Takhle komentoval moment, který o dělbě bodů rozhodl. Sedmdesátá minuta, roh z levé strany, Sýkorův centr a přesná hlavička Součka. A tvrdá rána pro Spartu. která vedla 2:1.

„V tu chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že bychom Slavii do čehokoliv pustili,“ litoval Ščasný.



Sparťanskému kouči a sportovním řediteli v jedné osobě se nelíbila defenzivní práce ani před prvním slávistickým gólem, který dal Kúdela rovněž po rohu.„Chipciu sice říká, že u něj byl, ale to se prostě nesmí stát,“ mrzelo trenéra, jak rumunský bek na míč nedoskočil.

Cítíte, že Sparta měla z derby vytěžit tři body?

Samozřejmě. Po takovém nervóznějším vstupu a inkasované brance jsme dokázali zápas otočit, podle mého názoru jsme byli lepším týmem, nebezpečnějším. Ale cítit můžu co chci, nic už s tím neudělám. O bodu rozhodly tři věci.



Jaké?

První věc: ve druhé půli jsme měli vyřešit lépe situace čtyři na tři, tři na dva. Měli jsme v nich zachovat větší klid a vstřelit třetí branku. Druhá věc: nechat si dát dva góly ze standardních situací je trestuhodné. Nebylo to poprvé, vybavím si zápas v Plzni, v Olomouci. To se prostě mužstvu jako Sparta nesmí stát. A třetí věc: Ztratili jsme kontrolu nad zápasem v době, kdy odešel Tetteh a my jsme přišli o rychlost nahoře. Soupeř se vysunul, nechodili jsme za obranu, nebyli jsme už nebezpeční.

Byl klíčovým momentem zápasu ten, když jste za stavu 2:1 špatně vyřešili brejk do otevřené obrany?

Klíčových momentů bylo víc, nejen tři na dva, kde Kanga dával Stanciovi balon na paty. Jindy jde Stanciu z pravé strany a ukopne si to. Takové situace jsme měli vyřešit třetí brankou. Bylo to v okamžiku, kdy Slavia ztrácela půdu pod nohama, viděli jsme, že máme navrch. Ale nevyšlo to...



Slavii jste moc nepouštěli do šancí, její zálohu jste dokázali přehrát. Potěší aspoň to?

Jsem přesvědčený, že Slavie je ve velmi dobré formě, nicméně pořád tvrdím, že máme mnohem lepší mužstvo. Bohužel nemáme náhradu za určité hráče a na to jsme dneska doplatili. Že budeme fotbalovější, jsem věděl. Slavia to hodně hrne silou, nátlakem, hraje na obrovské riziko, které se samozřejmě dá trestat. Věděli jsme o tom, chyběla tomu ta třetí branka.

S tím, jak hráči plnili taktický plán, jste spokojený?

Měli jsme plán, který jsme dávali dohromady a myslím, že po taktické stránce nám vyšel stoprocentně. Nakonec důkazem toho je, že jsme šance měli, zatímco Slavia hrozila akorát ze standardních situací, byť nás v závěru zatlačila na naši polovinu. Remíza vypovídá o výkonech jednotlivých hráčů, nicméně po taktické stránce to kluci zvládli excelentně. Ale bohužel neuhlídáme ty standardky...



Proč do derby nezasáhl Costa?

Zdálo se mi, že od doby, co měl vyhozené rameno, tak ne úplně stoprocentně chodí do soubojů. Musím se přiznat, že přesto jsem do poslední chvíle zvažoval, jak obranu postavit. Měl jsem v hlavě dvě varianty. Nakonec hrál Radakovič, odehrál solidní zápas. Kazí mu to ta druhá branka. Je to nedůslednost, nebo potřebuje ještě vyzrát.



A proč jste upřednostnil Matěje Pulkraba před Josefem Šuralem?

To byl druhý otazník, nad nímž jsem v průběhu týdne váhal. Pulkrab nastoupil, protože Šural nemá úplně čistou hlavu, jeho smlouva není uzavřená, navíc si na začátku týdne podvrkl kotník a byl mimo. Nicméně to nebyl ten hlavní důvod. Věřil jsem, že Pulkrab bude chodit do soubojů, bude chodit do Ngadea. Hraje na hranici možné agresivity. Byl jsem si vědom toho, že má proti Šuralovi určité technické nedostatky. Nicméně střídal proto, že se vyždímal naplno. Pepa tam šel ve chvíli, kdy jsme potřebovali držet balony nahoře.