První gól v derby. Úžasné, ale přijeli jsme vyhrát, říká Souček

Euforii ze vstřelené branky trochu zakrývá nespokojenost s výsledkem. Fotbalisté Slavie přijeli na Letnou s jasným cílem vyhrát, jenže většinu zápasu se bránili. „Když se podíváme na vývoj utkání, tak musíme bod brát,“ uznává třiadvacetiletý středopolař.

Jak derby vnímáte?

Pro mě je to úplně jiný zápas, svátek. Každé si užívám.

Nakonec odcházíte s bodem. Je to málo?

Neměli jsme do utkání takový vstup, jaký jsme si představovali, přesto jsme šli do vedení. Pak jsme měli stoprocentní šanci, ale trefili jsme tyč. Hrozně by nám druhý gól pomohl. Místo toho jsme dvě hloupé branky dostali ještě do konce půle. Hodně nás to srazilo. Vzpomněli jsme si, jak jsme tady na jaře prohrávali 0:3 a nakonec uhráli remízu. I začátek druhého poločasu byl špatný, od šedesáté minuty se to ale změnilo. Začali jsme hrát svůj fotbal a je škoda,

že jsme nezvítězili.

Vy jste zařídil vyrovnání. Co pro vás branka znamená?

Gól je pro mě samozřejmě hodně důležitý. Vůbec první, který jsem na hřišti Sparty dal. Pro mě je derby vrchol už odmala. Je to úžasné, jsem strašně rád.

K vidění bylo hodně ostrých zákroků. Bylo to ještě v pořádku?

Derby takhle vyhrocené většinou bývá, ale to je dobře jak pro fanoušky, tak pro nás. Kdyby byly podobné zápasy chladné, nemuseli bychom fotbal vůbec hrát. Bylo to tvrdé, ale některé pády byly přifilmované, což k fotbalu nepatří.

Oba góly jste vstřelili po rohových kopech. Připravovali jste se na ně speciálně?

Standardky trénujeme téměř před každým utkáním, máme nějaké naučené signály. Zrovna Sparta má však dost vysokých hráčů a je s podivem, že jsme právě proti ní dali dva góly tímhle způsobem. Chtěli jsme hrát hodně po zemi, ze stran.

Většinu zápasu jste ale byli tím pasivnějším celkem. S jakou taktikou jste do zápasu šli?

Plán byl napadat a držet balon. Ale hodinu to nebylo ono, nepoznávali jsme se. Pak se to změnilo. Nevím, jestli Sparta fyzicky odešla, ale najednou jsme měli víc ze hry my.

Remízu berete? Udrželi jste si náskok, Sparta za vámi stále zaostává o sedm bodů...

Samozřejmě, pořád lepší než prohrát. Chtěli jsme zvítězit, ale když se kouknu na tabulku, tak těch sedm bodů náskoku je super. Teď musíme jet dál, čeká nás Evropská liga a doma Zlín. Ještě zbývá spousta zápasů, navíc přijde nadstavba.