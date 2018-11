Pořád stejné chyby. Stanciu: Gólů z rohů je příliš, musíme se zlepšit

Sparta má s bráněním standardních situací v této sezoně problémy. Právě v derby inkasovala po rohu i na jaře. „Přitom se na to soustředíme před každým zápasem,“ říká rumunský středopolař.

Jste spokojený s výsledkem?

Ne, jsem smutný. V první půli jsme měli utkání pod kontrolou, byli jsme lepší. Po přestávce jsme ale podruhé inkasovali ze standardní situace. Tím se všechno změnilo.

Oba góly jste inkasovali po rohovém kopu. Připravovali jste se nějak speciálně na bránění těchto situací?

Jasně, na bránění standardek se soustředíme před každým zápasem. Vlastně nevím, co se stalo. Takových gólů dostáváme hodně. Pořád děláme úplně stejné chyby. Pak je to těžké.

Co jste říkal atmosféře?

Něco úžasného! Takhle by mělo derby vypadat. Fanoušci nás celý zápas tlačili. Dobře vím, že je to největší zápas v Česku, tomu odpovídala i atmosféra na stadionu.

Na Slavii i Plzeň ztrácíte aktuálně sedm bodů. Co to pro vás znamená?

Ztráta je to velká. Před měsícem jsme zaostávali asi jen o tři body, předtím jsme byli dokonce na chvilku první. Ale během chvíle se zase může hodně věcí změnit. Nesmíme myslet na to, o kolik bodů zaostáváme, ale musíme se především zlepšovat. Nedaří se nám venku, nevyhráváme. Musíme postupovat krok po kroku a přestat dělat zbytečné chyby. Jinak na první místo myslet nemůžeme.