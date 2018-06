11. den na MS: Anglie je šestým postupujícím, Poláci osmým vyřazeným

dnes 0:02

Fotbalové mistrovství světa v Rusku má za sebou kompletní druhé kolo základních skupin. Turnaj zná už šest osmifinalistů, jedenáctý den přibyly Anglie s Belgií, i když ta v něm nehrála. A osm týmu už ví, že do play off nepostoupí, v neděli se do zástupu zklamaných zařadili Poláci a outsider z Panamy.