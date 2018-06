Dvě porážky, jeden vstřelený gól, pět inkasovaných, mizerné výkony jednotlivců, chabá hra mužstva. Polsko už před závěrečnými zápasy ve skupině má jistotu, že do vyřazovací fáze nepostoupí.

A to se v konkurenci Japonska, Senegalu (1:2) a Kolumbie (0:3) nečekalo. Obvykle vděční fanoušci zklamáním plakali, jiní neskrývali rozhořčení, na hráče pískali.

Známý popěvek „Nic se nestalo, Poláci nic se nestalo,“ jste v hledišti stadionu v Kazani neslyšeli. „Ale stalo se. Svět nás vyhodil ze dveří a ještě nám ukázal vztyčený prostředníček,“ tvrdě kritizuje autor komentáře.

„Naši hráči ze sebe vydali všechno, ale prohráli jsme s velmi silným týmem. Od prvních minut jsme chtěli útočit a dát gól, pak hrát z obrany. Než jsme poprvé inkasovali po rohu, byl zápas vyrovnaný. Pak jsme museli náš systém změnit a soupeř využíval brejky,“ líčil trenér Adam Nawalka po nedělním debaklu 0:3 s Kolumbií.

Poláci mají výjimečnou generaci, reprezentanti působí v Juventusu, v Bayernu, v Neapoli či v několika klubech Premier League. Před dvěma lety na Euru po nadšených výkonech z toho bylo čtvrtfinále, teď vyřazení už ve skupině.

Největší porce kritiky padá na hlavu trenéra Adama Nawalky, který je u týmu takřka pět let. Očekává se, že po šampionátu skončí, ale předpokládalo se, že to bude z jeho vůle. Ne proto, že média a fanoušci budou volat po jeho odvolání.

Po vydařené kvalifikaci, v níž Poláci ztratili jen pět bodů po prohře v Dánsku a remíze v Kazachstánu, mu po zápasech v Rusku vyčítají, že ve hře byl chaos, že špatně zvolil sestavu, rozestavení, taktiku....

„Naši hráči byli jako dítě, pro které si uprostřed noci musíte dojít na policejní stanici, přestože jste ho dobře vychovali a nikdy s ním nebyli problémy,“ přirovnává Przeglad Sportowy.

„Během 180 minut reprezentanti zničili to, na čem v posledních letech pracovali. Zničili důvěru fanoušků. Je to ruská katastrofa. Promarnili jste svou šanci napsat příběhy, které by se staly nesmrtelnými.“

„Lidé budou smutní, ale v pondělí půjdou do práce. Nikdo přece neumřel, ne? Ale zklamání je tak velké, že je obtížné ho popsat smysluplnými slovy,“ dodává komentátor polského listu.