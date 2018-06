A rozhodně v Rusku nejsou za nějaké fotbalové exoty.

Vždyť ze všech afrických zástupců na šampionátu získali po dvou duelech nejvíc bodů a po vítězství nad Polskem (2:1) a remíze s Japonskem (2:2) jim stačí bod k postupu do osmifinále. Ve čtvrtek se ho pokusí získat proti silné Kolumbii.

A to by bylo, aby to nebyl zábavný zápas. Jak Kolumbijci, tak Senegalci totiž mají smysl pro rytmus.

Jihoameričané bavili oslavnými tanečky hlavně na minulém šampionátu v Brazílii a i v neděli při výhře nad Polskem (3:0) si po Cuadradově brance jeden střihli.

Jako Senegalci, kteří tancují dokonce i při rozcvičce. Video, jak hráči při tréninku s úsměvem na rtech tancují, zpívají a tleskají, obletělo svět.

Podívejte se, jak šťastní jsou, všímají si zahraniční média.

„Jsme Senegal, ale říkám vám, že při nás bude stát celá Afrika. Jsme hrdí, že můžeme tenhle kontinent na šampionátu reprezentovat,“ tvrdí Alliou Cissé, jediný černoch mezi trenéry na šampionátu.