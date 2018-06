Durmaz kvůli faulu, po kterém padl vítězný gól, dostává rasistické výhružky Švédský fotbalista syrského původu Jimmy Durmaz se stal na internetu terčem rasistických urážek a výhrůžek kvůli tomu, že v sobotním utkání mistrovství světa s Německem zavinil faul, po němž soupeř vstřelil v nastavení vítěznou branku. Durmaz fauloval Tima Wernera a daroval tím Německu přímý kop, z něhož Toni Kroos zařídil obhájcům titulu vítězství, zatímco Švédsku zkomplikoval boj o postup ze skupiny. Někteří fanoušci to neunesli a zlost si vybíjeli na sociálních sítích právě na adresu Durmaze. Uráželi jeho původ i rodinu. "Není to ale nic, co by mě znepokojovalo. Budu dál hrdě reprezentovat svou zemi," řekl devětadvacetiletý útočník Toulouse, který se narodil ve švédském městě Örebro syrským migrantům z Turecka. Údajně obdržel na 3 000 vzkazů včetně hrubých rasistických komentářů i výhružek smrtí. Svého spoluhráče se zastávali ostatní švédští reprezentanti. "Byla to prostě smůla. Je naprosto idiotské pro něco takového vyjadřovat někomu nenávist," řekl útočník John Guidetti. "Lidé rádi někoho obviňují, ale my vyhráváme jako tým a prohráváme jako tým," přidal Albin Ekdal.