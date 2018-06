Padesátý gól. Mexický hrdina Hernández míří za dalšími rekordy

Jubilejní padesátý zásah si v mexické reprezentaci připsal Javier Hernández při výhře nad Jižní Koreou 2:1. Gól to byl dokonce vítězný. Svůj tým tak výrazně přiblížil postupu ze skupiny F do osmifinále světového šampionátu. „Mé pocity se špatně popisují, ale je to krásnější než ve snu,“ radoval se šťastný střelec.

Mexičané byli v zápase lepší a do vedení šli po proměněné penaltě Carlose Vely, která byla nařízena za hru rukou korejského obránce Hjon-su Čanga. Javier Hernández Útočník, 30 let S fotbalem začínal v rodné Guadalajaře, za kterou nastřílel 26 ligových branek. Ještě před úspěšným představením na MS 2010 se domluvil na angažmá s Manchesterem United. Po čtyřech sezonách v anglickém velkoklubu rok hostoval v Realu Madrid, kde zaznamenal důležitý gól proti městskému rivalovi Atlétiku, kterým svůj tým poslal do semifinále Ligy mistrů. Po skončení ročníku se přesunul do německého Bayeru Leverkusen, od července 2017 pak působí v anglickém West Hamu United. Ve druhé půli se Korejci začali tlačit kupředu. Otevřené defenzivy využil Hirving Lozano, prohnal se středem hřiště a předal míč právě Hernandézovi, který zasekl míč před smolařem utkání Čangem a pohodlně prostřelil brankáře. Jižní Korea až pak v závěru pouze snížila, krásným technickým pokusem se prosadil Hung-min Son. „Myslím, že jsme odehráli druhé dobré utkání. Na Koreu jsme se soustředili víc než na Německo. Velmi často se stává, že když hrajete proti týmům s menší fotbalovou historii, lidé mají tendenci trochu usnout na vavřínech a ztrácet pozornost. To jsme nechtěli dopustit,“ vysvětloval trenér mexické reprezentace Juan Carlos Osorio, jehož celek si tak připsal na turnaji i druhé vítězství. Pro třicetiletého Hernándeze se jednalo o padesátý zásah v seniorské reprezentaci. Žádný jiný Mexičan jich tolik na kontě nemá. Navíc se zařadil po bok Cuauhtémoka Blanka a Rafaela Márqueze, kteří stejně jako on skórovali na třech různých světových šampionátech. „Mé pocity se špatně popisují, ale je to krásnější než ve snu. Nyní se ale musíme soustředit na zápas se Švédskem, chceme získat tři body a vyhrát skupinu. Chceme Mexiku dopřát další radost,“ vyprávěl po zápase muž s přezdívkou Chicharito (v překladu Hrášek). Nejlepší střelci mexické reprezentace 1. Javier Hernández 104 zápasů/50 gólů

2. Jared Borgetti 89/46

3. Cuauhtémoc Blanco 120/39 Slova chvály pro něj měli i spoluhráči. „Drží nejrůznější mexické rekordy, ale on je daleko víc než jen skvělý fotbalista. Je úžasný člověk. Pro tým je velice důležitý na hřišti i mimo něj. Beru ho jako svého bratra,“ řekl záložník Miguel Layún. „Klíčový hráč. Pracuje tvrději než kdokoliv jiný, jde příkladem. Jsem moc rád, že jsem mu právě já mohl asistovat u jeho jubilejního gólu,“ dodal křídelník Hirving Lozano. Hernández, který poslední ročník strávil v anglickém West Hamu a připsal si osm ligových branek, skóroval už na mistrovství světa v roce 2010. Tenkrát ještě jako poměrně neznámý mladík, kterého si vyhlédl Sir Alex Ferguson do Manchesteru United, vstřelil gól Francii i Argentině. O čtyři roky později se pak prosadil proti Chorvatsku. Fotogalerie Jižní Korea - Mexiko 1:2 Zobrazit fotogalerii A čtvrtý zásah přidal letos proti Jižní Koreji, čímž vyrovnal výkon jeho jmenovce Luise Hernándeze, dosud nejlepšího mexického střelce na světových šampionátech. Příležitost překonat jej bude mít ve středečním zápase proti Švédsku. A jestli Mexičané postoupí do osmifinále, což je velmi pravděpodobné, bude mít možností ještě víc.