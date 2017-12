Fotbal volí předsedu. Nejdřív se řeší, jak vůbec bude volba vypadat

Dnes v Nymburce se můžete spolehnout na dvě jistoty: že místopředsedou za Čechy bude zvolen faktický vládce zdejšího fotbalu Roman Berbr, pokud tedy bude chtít.

A že se zase budou přít zástupci české a moravské komory.

Ale jisté už není, že si fotbal zvolí předsedu.

On-line: Jak si český fotbal volí předsedu 10.00: Sledujeme průběh mimořádné valné hromady

Na šéfa asociace stejně jako v červnu kandidují Martin Malík a Petr Fousek. Tenkrát v rozhodujícím třetím kole ani jeden z kandidátů neměl dostatečnou podporu v obou komorách.

V české měl výraznou převahu Malík (106 ku 20), ale v moravské mu osmnáct hlasů z devětašedesáti možných ke zvolení nestačilo. Získá je tentokrát? Ta šance tady je. Jenže...

Kandidáti do výkonného výboru fotbalové asociace Předseda

Martin Malík (47 let)

Petr Fousek (55) Místopředseda za Moravu

Zdeněk Zlámal (61)

František Jura (48)

Radek Bělák (55)

Karel Kula (54) Místopředseda za Čechy

Roman Berbr (63)

Pavel Marek (57) Předseda Řídící komise Čechy

Dagmar Damková (42) Předseda Řídící komise Morava

Pavel Nezval (51)

Alan Jančík (49)

Karel Kula (54) Člen za Čechy

Miroslav Liba (59)

Rostislav Votík (62) Člen za Moravu

Miroslav Vrzáček (72)

Pavel Brímus (56)

Pavel Blaha (53)

Karel Kula (54) Člen za ligu

Tomáš Paclík (51)

Marek Hájek (49)

Dušan Svoboda (42)

Pavel Marek (46)

Václav Brabec (51)



Uvidí se možná už brzy po začátku jednání, až přijde na program schválení stanov. Jeden návrh předkládá výkonný výbor a je výhodný pro českou komoru, čili pro kandidáta Malíka.

Vycházejí z něj, že v případě nezvolení předsedy ani ve třetím kole, by přišlo na řadu čtvrté kolo. A v něm by o rozhodoval prostý součet všech hlasů napříč oběma komorami. Česká má téměř dvakrát tolik delegátů než moravská.

Pokud tento návrh projde, je z matematického pohledu nelogické, aby se uskutečnila úvodní tři kola, v nichž se volí zvlášť v české a zvlášť v moravské komoře.

Také Morava předloží svůj návrh, v němž by ve čtvrtém kole rozhodl prostý součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů v každé z komor.

A pokud by nebyl zvolen předseda ani ve čtvrtém kole, v pátém by vyhrál ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách by byl vyšší. To kopíruje návrh výkonného výboru pro čtvrté kolo.

Pokud se většina z 202 delegátů nakonec na předsedovi shodne, zvolí se ostatní členové výkonného výboru.