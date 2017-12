Zvítězil celý fotbal, řekl předseda Malík. Systém dvou komor by zachoval

Dohromady pro Malíka hlasovalo 175 z 202 přítomných delegátů. Podpořila ho tedy nadpoloviční většina hlasujících, a proto zvítězil už v prvním kole.



„Nechápu dnešní výsledek jako vítězství Martina Malíka, ale jako vítězství celého českého fotbalu. Jsem rád, že jsme si dokázali zvolit kompletní vedení, což je nejen pro fotbal, ale pro celý český sport velmi dobrá zpráva,“ uvedl Malík na tiskové konferenci.

A pokračoval: „Přestože se nám dnes nepodařilo projít klíčovým bodem, což byla úprava stanov, a jeho řešení nás dále čeká, otevřel se nám tady prostor pro konstruktivní diskusi. Jsem optimista a věřím, že se nám v blízké době podaří najít řešení i v této věci.“

Úpravu stanov berete za svůj nejdůležitější úkol?

Minimálně v krátkém horizontu určitě. Ty kroky bych ale rozdělil na dvě části. Ještě teď mě čeká debata se zástupci UEFA a FIFA, se kterými se musíme shodnout na určitých termínech, do kdy to vyřešíme. Ale důležité je hlavně to, abychom nyní začali intenzivně jednat a našli konsenzus mezi českou a moravskou stranou. Kdyby jsme ho nenašli, tak už v průběhu dnešní valné hromady zaznělo, co by to pro český fotbal znamenalo.

Příjezd normalizační komise?

Ten nám FIFA deklarovala na 15. června 2018, což je nejzazší termín. S tím však zástupci UEFA nesouhlasí, podle nich je to pozdě a cítí nutnost se domluvit dřív. O zrušení dvoukomorového systému jim ale primárně nejde, žádají změnu stanov v jednom konkrétním bodě - aby byl na každé valné hromadě zvolen nový předseda a kompletní fotbalové vedení. To, že teď stojíme blízko variantě, kdy by nám byla ze strany FIFA a UEFA nadiktovaná taková verze stanov, jež by zrušila obě komory, je bezesporu riziko, které nemůžeme brát na lehkou váhu. Zástupci obou organizací nám to dnes jasně deklarovali: pokud neprojevíme dostatek vůle, abychom ty věci, které jsou v nesouladu s jejich pravidly, změnili, mohou sáhnout ke těmto krajním opatřením.

Tím dnes vyhrožoval ve svých dvou projevech zejména místopředseda UEFA Grigorij Surkis. Nepřipadal vám jeho rétorika až příliš agresivní?

Nemyslím si. Neuráželo mě to, ale možná je to i tím, že jsem se rusky učil už na základní škole. Kdyby hovořil třeba anglicky, možná by to vyznělo jinak.

Jak jste tedy vnímal jeho slova?

Jako snahu o to, abychom skutečně pochopili, proč tady FIFA s UEFA jsou a co nám chtějí říct. Že je situace z jejich pohledu vážná a my bychom to neměli podceňovat. Máme tendenci si myslet, že je to z jejich strany jen takové bu bu bu. I takové názory jsem zaslechl.

A vy byste dvoukomorový systém zrušil?

Nikoliv. Domnívám se, že v českém fotbalu dává na všech úrovních celé řadě lidí smysl.

Co s mediálním obrazem fotbalu, který v poslední době není vůbec dobrý? Můžete ho z pozice nového předsedy vylepšit? A jak?

Ten prostor pro zlepšení mediálního obrazu fotbalu tady rozhodně existuje a jsem přesvědčen o tom, že s tím jsme schopni něco udělat. Ale rozhodně to nebude jen o jednom nebo dvou, řeknu populistických rozhodnutích. Takhle to nefunguje. Bude to dlouhodobý proces.

Ve středu by měl být Robert Plaga jmenován novým ministrem školstvím. Už máte konkrétní plán, jak s ním budete jednat ohledně dotací?

Konkrétní plán nemáme. V okamžiku, kdy bude jmenován nový ministr, se s ním chceme co nejrychleji potkat a probrat rozdělování financí k jednotlivým sportovním svazům.

A poslední otázka se týká vašeho protikandidáta. Petr Fousek sdělil, že si v nějaké funkci dovede spolupráci s vámi a fotbalovou asociací. Vaše reakce?

V tuhle chvíli nevím o pozici, kterou bychom Petrovi uměli nebo mohli nabídnout, ale nevyloučil bych, že se nějaká spolupráce v budoucnu objeví.