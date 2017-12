Pelta chválil Berbra a podpořil Malíka. Mám vás rád, čau, řekl delegátům

Pelta dorazil v úterý do Nymburka na mimořádnou valnou hromadu. Když v průběhu jednání neprošel návrh na změnu stanov, klíčový bod při volbě předsedy, Berbr svého někdejšího místopředsedu vyzval k řečnickému pultu.

„Těch šest let, co jsem byl ve funkci, znamenalo pro český fotbal moc. Udělali jsme spoustu věcí, které dopadly dobře. Jen jsme je nedokázali směrem k veřejnosti dobře prodat,“ poznamenal Pelta.

On-line: Jak si český fotbal volí předsedu Sledujeme průběh mimořádné valné hromady

„Nechtěl jsem vystupovat před hlasováním o stanovách. Dnes byla možnost, kdy se i zástupci Moravy mohli zbavit osobní odpovědnosti a zrušit komory. Z UEFA přijel místopředseda Surkis, člověk, který má sílu. Chtěl po nás racionální rozhodnutí. A já z moravské komory cítím, že je úplně nemocná, když říká: Berbr to na nás poslal.“

Pelta v místy překotném projevu promluvil také o své kauze. V květnu, čili měsíc před řádnou valnou hromadou, na níž by zřejmě obhájil pozici předsedy, byl zadržen kvůli podezření z manipulace se státními dotacemi.

„Stal se průser, mě sebrali na vazbu a moravská komora měla přijet na svaz. Místopředseda Zdeněk Zlámal měl říct: budu lídr. Nestalo se to. S Romanem Berbrem máme názorové rozdíly, řešili jsme krizové situace, ale ve finále musím říct, že bez něj bychom byli paralyzovaní,“ prohlásil Pelta.

„Velké selhání vidím u paní ministryně školství, ohromně mě zklamala. Neuvěřitelné chování i vůči její náměstkyni. A pak také u Jirky Kejvala, předsedy olympijského výboru. Měl jedinou starost, abych hned odstoupil z pozice v olympijském výboru. Místo, aby řekl, že je to celé zvláštní. Kdyby mě chytili s taškou a našli úplatek, bylo by to jiné, ale to se nestalo. Mě sebrali a řekli, že jsem chtěl pro fotbal víc peněz než pro ostatní sporty. Proto byla stíhána i asociace. Nebýt Romana, tak nevím, jak by ta pseudokauza dopadla. Bylo zapotřebí, aby tam byl někdo, kdo má koule,“ zdůraznil Pelta.

Českému fotbalu Pelta šéfoval šest let. Jako předseda výkonného výboru asociace dokázal najít kompromis, s nímž souhlasila drtivá většina ostatních členů.

Krátce po svém zadržení na pozici předsedy rezignoval, poté byl propuštěn i z vazby. A dál pracuje pro fotbal, byť tak trochu v pozadí. V Jablonci, kde klubu dál šéfuje.

Na valné hromadě vystoupil na podporu kandidáta Martina Malíka, za kterým stojí většina zástupců české komory.

„Jsme jediná země, která má komory. Všichni přece víte, jak funguje výkonný výbor? Předseda v 99 procentech zemí jde jen na slavnostní oběd, my jsme tady museli dělat všechno, stavět infrastrukturu, shánět partnery, řešit televizní práva. Mrzí mě, že jste nevyužili šanci. Bylo jednoduché to vyřešit. Vždyť řešíme prkotiny, je to všechno jako,“ rozohnil se Pelta.

„Zdeněk Zlámal je můj výborný kamarád, ale špatný funkcionář. Říkám mu to otevřeně. Poslední silný lídr na Moravě byl Jirka Kubíček, dokud byl normální. To jsou fakta. Já chci ve fotbale zůstat, mám mu co dát, ale nebudu ve volených funkcích.“

Pelta zůstává předsedou představenstva STES, která pro asociace spravuje marketingová práva. Kandidát Malík je dosavadní ředitel společnosti.

„Malík je správné jméno, umí dělat byznys. Ví, jak to funguje. Petra Fouska mám taky rád, ale vidím ho jako funkcionáře v komisích. Ne jako předsedu. Když už jsme udělali mezinárodní průser (neschválili změnu stanov), tak aspoň zvolte v prvním kole Malíka,“ žádal Pelta.

„Bylo mi s váma dobře, máme korektní vztahy a nikdo neumřel. Nikoho jsem nelikvidoval. Mám vás rád. Zachovejte si chladnou hlavu a čau,“ zakončil Pelta své vystoupení.

Poté se delegáti odebrali k prvnímu kolu voleb.