Poražený kandidát Fousek: Volbu ovlivnil svým projevem i Pelta

Na červnové valné hromadě Fousek vyhrával v moravské komoře, ale v úterý na mimořádném zasedání v Nymburku ho Morava nepodržela. A hned v prvním kole dala většinu hlasů Malíkovi, který mezitím vyhrál jasně v české komoře.

„Jsem velmi vděčen za podporu bývalých reprezentantů. Ať už generace z Bělehradu 1976, z Itálie 1990, z Eura 1996, z mistrovství světa 2006 i z úspěšných jedenadvacítek 2000 a 2002. S řadou z nich jsem strávil kus funkcionářského života,“ řekl Fousek.

Umíte si představit, že byste pracoval ve vedení asociace v jiné funkci?

Primárně to je otázka pro pana Malíka. Rozhoduje ten, kdo řídí. Žádnou nabídku jsem nedostal. Pokud pan Malík dospěje k závěru, že bude dobré se sejít a o věcech si popovídat, rád to udělám. Lidsky i profesionálně spolu vycházíme.

Myslíte si, že projev minulého předsedy Pelty ovlivnil delegáty moravské komory ve váš neprospěch?

Míra Pelta vystoupil nezvykle důrazně, na své poměry až velmi důrazně. Myslím si, že volbu tím ovlivnil. Ale netroufám si spekulovat do jaké míry by ta čísla vypadala jinak. V české komoře jsem to měl ze známých důvodů mnohem těžší. Jestli to mělo další rozměr, to už nemá cenu řešit.

Podaří se asociaci vrátit důvěryhodnost, když byl zvolen Malík, jehož podporoval kontroverzní a znovuzvolený místopředseda Berbr?

Já měl transparentnost, reputaci, image, důveryhodnost ve svém programu. Ne proto, že bych chtěl dosahovat populismu směrem k veřejnosti a k médiím. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že pro fotbal je to jediná možná cesta. Nositeli těchto filozofií jsou jména, za nimi jsou lidi a ti mají za sebou nějaký příběh. Dnes máme zvoleno, nové vedení by mělo dostat čas na práci, jestli je toho schopné.

Jak jste vnímal výhružný projev Grigorije Surkise. Místopředseda UEFA řekl, že do Česka pošle normalizační komisi, když moravská strana neschválila návrh na změnu stanov. Dikce připomněla projev komunistických pohlavárů před rokem 1989.

Sám jsem dlouho funkcionářem UEFA a FIFA, sám jsem stál na druhém břehu a v dresu UEFA navštěvoval různé země a chtěl jim pomoci. Vnímal jsme, co se událo v posledních návštěvách v Česku. Český fotbal se víc musí věnovat dialogu, vyjednání a přípravě stanov, které se nyní řešily pod extrémním časovým tlakem.