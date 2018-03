Kolář: Nikdy mi při fotbale nebylo hůř. Pak byl v derby nejšťastnějším

Díky spoluhráčům není po víkendovém derby za packala. Díky nim se nerozebírá jeho nepovedený den. „Pět předchozích zápasů nás držel, na Spartě ho to netrefovalo,“ pronesl smířlivě trenér Jindřich Trpišovský.

Rozebírá se strhující souboj nesmiřitelných rivalů. Mluví se o nevídaném comebacku slávistů, kteří v poločase prohrávali 0:3. O videorozhodčím, který změnil čtyři zásadní verdikty hlavního sudího Královce.

Neřeší se Kolář, jehož příběh by jinak určitě nezapadl. „Jestli mi někdy při fotbale bylo hůř?“ zamyslel se v chladném sobotním večeru. „Popravě, asi ne. Nikdy jsem snad neprohrával tři nula v poločase.“

Od lednového příchodu z Liberce sbíral plusové body. Fanoušci si pochvalovali, že Slavia na pozici brankáře posílila, v paměti měli nepříliš vydařené podzimní angažmá Laštůvky.

Jenže zápas jara Kolářovi nevyšel, i kvůli náročnému terénu, na kterém jakákoli střela byla pro brankáře nebezpečná.

„Já se modlil, ať mi míč nevypadne. Lepí se na něj sníh, odskakuje, špatně se na tom pohybuje, bál jsem se, abych neuklouzl,“ vypočítával.

11. minuta: Stanciu střílí takřka z nulového úhlu - 1:0 pro Spartu. „První gól jde jasně za mnou.“

31. minuta: Stanciu centruje z rohu na bližší tyč, Souček se snaží míč odvrátit, ale dá si vlastní gól.

43. minuta: Stanciu pálí z pravé strany na bližší tyč a Koláře prostřeluje. „Na první tyč bych góly dostávat neměl. Letělo to na mě, ale jak Milan Škoda míč lehce přizvedl, já už nestihl zareagovat. Ale to mě neomlouvá.“

Poločas 3:0. „Bál jsem se, abychom tady nedostali čtyři pět gólů,“ přiznal.

„Moje první derby jsem si takhle nepředstavoval. Vůbec jsem mužstvu nepomohl, prohrávat tři nula... Je neuvěřitelné, jak to pak kluci zvládli. Jsem jim vděčný,“ děkoval. „Je to pro nás takové malé vítězství.“

Po přestávce už bez dalšího trestu přečkal ještě jednu nepříjemnou situaci, v 78. minutě za stavu 1:3 ostrý centr Stancia nejistým zákrokem vyrazil jen na hlavu Štetiny, který však z kroku netrefil odkrytou bránu. To by se Slavia nejspíš už nezvedla.

Počtvrté už Kolář neinkasoval a pak mohl sledovat, jak spoluhráči úspěšně dotahují. „Je vidět, že v našem mužstvu je obrovská síla. Jiný klub by to nedotáhl, navíc v derby na Spartě, která má taky velkou kvalitu.“

Minimálně v závěrečné fázi zápasu sparťané kvalitu postrádali. „Víme, že Sparta není v pohodě, že druhé poločasy nezvládá. Ztratit vedení tři nula, to by se asi stávat nemělo. Ale to si musí vyřešit sami.“

I proto, když dvacet minut před koncem Stoch snížil na 1:3, Kolář začal silně věřit, že Slavia neprohraje. „Člověk musí věřit pořád, protože vím, jakou máme sílu. Ale popravě až po našem prvním gólu jsem věřil hodně. Oni zalezli a to je čekání na smrt. Máme výborné standardky, sílu ve vzduchu. Když Simon Deli dal druhý gól, to už jsem nepochyboval, že srovnáme.“