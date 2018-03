Zdrcený sparťan Kadlec: Nejhorší zápas kariéry. Být fanoušek, pískám taky

„V kabině se teď neděje nic. Každý zalezl někam do kouta a zpytuje svědomí. Nic jiného se asi ani dělat nedá,“ kroutil Kadlec hlavou a zabořil pohled do země. „Abychom po sobě řvali, to nemá cenu. Nedivím se lidem, že na konci pískali. Já bych na nás pískal po tom druhém poločase taky.“



Jak si vysvětlit takový kolaps?

Každý si musíme nalít čistého vína, jestli jsme pro to udělali ve druhém poločase maximum. Pro mě je to asi nejhorší zápas kariéry.

S čím jste šli do druhého poločasu?

Říkali jsme si, ať neupustíme od stylu, kterým jsme hráli. Že máme čas, že není kam pospíchat. Ať jsme hlavně klidní... A pak jsme byli klidní až moc.

VIDEO: Autoritu sudího nesnížíme, tvrdí videorozhodčí

Jak je možné, že jste znovu druhou půli nezvládli? Opakuje se to celé jaro.

S trochou nadsázky řeknu, že jsme mohli mít patnáct bodů. Čtyřikrát jsme vedli, ve všech zápasech jsme to mohli v klidu uhrát. Nemyslím si, že je to o kondici, proti Brnu i Karviné jsme toho naběhali víc než soupeř.

Takže je problém v hlavě?

Těžko říct. Snažím se na to přijít. Máme dost zkušený tým, z mladých hráčů je tam vlastně jen Jirka Kulhánek. Jinak zahraniční hráči, kteří mají zkušenosti z dobrých týmů, a my Češi, kteří už toho máme dost odehráno. Není důvod být nervózní nebo si nevěřit.

Co derby zlomilo?

Nevím, fakt nevím. Druhý poločas byl víceméně boj, my jsme měli náznaky šancí, Slavia měla dlouho kromě standardek jen jednu vyloženou, kterou Florin Nita chytil... Jinak to byl boj. Bohužel, no.

Podepsalo se na utkání extrémní počasí?

Jo, druhou půli už byl pohyb extrémně těžký. Slavia si s tím poradila trochu líp.

Hodně situací zkoumal videorozhodčí. Berete video jako přínos?

Ne. Mně se to nelíbí. Celou dobu šel hrát fotbal bez videa a najednou se to zavádí... V první půli je čtyřikrát video, nehraje se snad deset minut a nastavují se dvě. Ve druhém poločase se to zkoumá jednou, nebylo žádné ošetření, nikdo nebyl za lajnou - a hrajeme pět minut navíc. Zajímavé... To samozřejmě není pro nás žádná berlička, i tak jsme měli vyhrát.

Mění video emoce po gólu? Nevíte, jestli se vůbec můžete radovat?

Jo, je to zvláštní. Nevím, co k tomu říct. Mně osobně se to nelíbí, ale nejsem tu od toho, abych hodnotil video.

VIDEO: Video ano, ale. Jak hráči hodnotí pražské derby

Na konci utkání jste si něco vysvětloval s obráncem Zahustelem, který špatně odhlavičkoval míč před třetím gólem. O co šlo?

Ptal jsem se ho na to. Ondra říkal, že se mu balon ztratil ve světlech, bohužel hlavičkoval takhle... To se stane, to mu nikdo nemůže vyčítat. Mohlo se to stát komukoli jinému.

Jak moc remíza komplikuje plány pro zbytek sezony?

Hodně. Jablonec vyhrál, Liberec vyhrál ... Komplikace je to obrovská.

Jak těžké bude se oklepat?

Nevím. Myslím, že to v sobě budu mít hodně dlouho. Bude reprezentační pauza, tak snad během ní... Nevím.