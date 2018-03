První poločas beru na sebe, řekl po derby trenér Trpišovský

„Jsme rádi, že jsme nakonec vyválčili bod, ale při cílech, které máme, jsme dva body ztratili,“ konstatoval Trpišovský. Katastrofální poločas vzal na sebe: „Úplně jsme se netrefili do sestavy.“

Co ještě řekl po divokém derby, do něhož čtyřikrát zásadním způsobem zasáhlo video, a kde se skóre otočilo z 3:0 na 3:3.

O zásazích videorozhodčích: Ukázalo se, kolik situací ve fotbale je, kde potřebujeme pomoc videa. Na jednu stranu to fotbal o některé góly okrade, ale jiné to přinese. Kéž by video bylo na všech stadionech. Pro rozhodčí to je velká pomoc, viděli jsme, že to nemají vůbec jednoduché. Pro všechny to je dobře, jen to občas přináší divné pocity, když se radujete z gólu, který najednou neplatí. Gól na 1:2 jsme se vrátili do zápasu, už jsem přemýšlel, jak na to budeme reagovat střídáním, a najednou bylo všechno jinak. Je to velká rána na psychiku. Odnaučil jsem se radovat z gólu, nejdřív koukám po rozhodčích, co se bude dít.

O nevydařeném prvním poločase: Náš výkon v prvním poločase postrádal jakoukoli kvalitu, Sparta byla od prvního momentu lepší, měla lepší pohyb a sbírala odražené míče.Náš záměr byl hrát aktivně, nepustit Spartu do tlaku. Sami jste viděli, jak to dopadlo, uteklo nám to na 3:0. Stal se pravý opak toho, co jsme chtěli. První poločas vycházel z pohybu, Sparta ho měla výborný, my špatný, a to bylo hrozné zklamání. Odehráli jsme to katastrofálně.

O atmosféře v kabině o přestávce: Chtěl jsem začít klidně, protože tam přede mnou byli asistenti a uklidňovali mužstvo, ať na to zapomenou, že se stal průšvih, ale už s tím nic neudělají a že musí vyhrát druhou půli. Začal jsem v podobném duchu, ale dostal jsem vztek. Když vím, kolik sem přijelo lidí a kolik jich fandí u televize, a my jsme to na můj vkus vůbec nevybojovali a neběhali, tak jsem dostal vztek. Pak už se to stupňovalo, ale myslím, že to motivačna. Řekli jsme si, že ať se děje, co se děje, že druhý poločas prostě vyhrajeme. Uvidíme kolik, ale že to pro ty fanoušky udělat musíme.

O střídání: Chtěli jsme hru oživit. Přidávali jsme Hromadu, abychom zvýšili tlak ve středu hřiště, protože Souček tam byl v prvním poločase sám a na pomoc mu musel dozadu chodit Hušbauer. Potřebovali jsme Hušbauerovi uvolnit ruce, a to Hromada dokáže. Příchodem Van Burena jsme chtěli jsme přidat dalšího ofenzivního hráče a zlepšit situace jeden na jednoho, ve kterých byla Sparta lepší.

O zisku „jen“ jednoho bodu: Jsme rádi, že jsme nakonec vyválčili bod, ale při cílech, které máme, jsme dva body ztratili. Potřebujeme každý zápas hrát na vítězství. Na druhou stranu jsme o půli prohrávali 0:3 a vybojovali jsme bod v poslední minutě, takže to brát samozřejmě musíme. Trochu jsme odčinili první poločas a ukázali jsme, že v týmu dřímá velký duch, bojovnost a síla.

O zranění Škody a Hušbauera: Oba udělali maximum pro to, aby do zápasu mohli nastoupit. Rozhodnutí jsme nechali na nich, oba chtěli hrát, i když myslím, že za normální situace by zápas neabsolvovali. O to víc si cením, že nám pomohli strhnout mužstvo k závěrečnému tlaku.

O Dannym: Na hřišti byl proto, aby zklidnil hru, předpokládali jsme, že nám pomůže v držení míče. Ve druhém poločase jsme chtěli napadat, hrát vysoko a získat hodně míčů, a u něj se nám zdálo, že v tom hrozně propadáme.

O van Burenovi a Teclovi v roli náhradníků: Minulý zápas jsme vyhráli, chtěli jsme nechat stejnou sestavu a s těmito hráči jsme počítali do druhého poločasu. Van Buren má v sobě vzácný dar, že umí přijít do zápasu a pomoct, ale když hrál od začátku, tak to úplně top výkony nebyly. Teď to bohužel vypadá, že je vážně zraněn, a pokud se podezření potvrdí, tak vypadne do konce sezony. Na Tecla byla penalta a byl ještě v další šanci, takže si o místo říká, teď bude reprezentační pauza, uvidíme, jaká bude situace za čtrnáct dní.

O Stochovi, který dal první gól za Slavii: Byl jedním z těch, kdo se v prvním poločase nebál hrát a byl aktivní. Bohužel jsme ho v tom moc nepodpořili. Nakonec dal gól a ukázal, že se umí zapojit i do defenzívy, což je důležité a strhává to celý tým k lepším výkonům. Cením si toho, v jaké intenzitě hraje, že to není jenom jedním směrem, že to je oboustranný vlak, jezdí tam i zpátky. Je to jeden z hráčů, kteří jdou výkonnostně hodně nahoru.

O výkonu brankáře Koláře: Pět zápasů nás držel, dnes mu to úplně nevyšlo. Na druhou stranu my jsme ho dostali do dost nekomfortních situací, kdy čelil pozicím, kterým by v normální situaci čelit neměl. Jsme tým, já říkám sám za sebe, že ten první poločas musím vzít na sebe, do sestavy jsme se úplně netrefili.