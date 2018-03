Penalta v nastavení byla dřív moje noční můra, řekl Škoda. A zase ji dal

Bylo to nezapomenutelné derby. V historii samostatné české ligy se ještě nestalo, aby jeden z rivalů po poločase vedl 3:0. Slávisty však krajně nepříznivý stav nepoložil.

„Je to pro nás malé vítězství,“ pronesl vysmátý slávistický kapitán.

Čekal byste po poločase, že na Spartě neprohrajete?

No, v kabině jsme dostali docela slušnej céres.

Co se tam dělo?

Trenér začal klidně, ale pak mu už nestačily hlasivky. Samozřejmě, že jsme do toho šli. Říkali jsme si, že musíme dát gól a pak se může stát cokoli. Druhý poločas jsme odehráli už dobře.

Za to ten první...

To byla velká bída. Musíme se omluvit všem fanouškům a všem, kteří se o nás starají. To bylo fakt špatný.

Chápal jste to?

Musím říct, že ne. Blbě jsme rozehráli, blbě jsme napadali, všude jsme byli pozdě, všechno špatně. A k tomu jsme si dali tři vlastní góly. To jsem fakt nepochopil.

Co jste v půli řekli brankáři Kolářovi, který neměl svůj den? Jde první a třetí gól za ním?

První možná, ale ty další nevím. Měl to hrozně těžký a my mu absolutně nepomohli.

V zápase vám pomohly verdikty videorozhodčího. Odvolaná penalta proti vám, neuznaný gól Sparty a naopak pro vás penalta v nastavení. Už jste za něj rád?

Právě, že jako jo. Ale jsou tam situace, které by neměly být tak přitažené za vlasy.

Co přesně myslíte?

V nějakých situacích to bylo dobrý. Penalta za ruku na hranici vápna, to je na posouzení strašně těžké. Video řeklo, že nebyla ve vápně. Ale pak Sparta dala gól a neuznali ho, protože někdo stínil brankáři. To je jak v hokeji postavení hráče v brankovišti. To je přece nesmysl

Jak vám bylo, když v nastavení pro vás sudí odpískal penaltu poté, co Sparta po situaci ve vlastním vápně šla do brejku, který dokonce stihla zakončit?

V první chvíli jsem byl šťastný, že ji máme. Ale hned jsem si uvědomil, že je to vlastně na mně. No šílený. Už loni jsme kopal proti Spartě. Penalty v poslední minutě v tak důležitém zápase, to byla moje noční můra. Ale naštěstí jsem to zvládnul.

Taky kdo jiný by měl kopat?

To je jasný, to beru.

Když pak sudí přerušil hru, že se situace přezkoumává, věděl jste hned, že budete mít penaltu?

Věřil, přišlo mi divný, kdyby se tohle nezkoumalo.

V reálu jste viděl, že byla?

Jo, hned jsme se k rozhodčímu seběhli. Měli jsme to na tři metry, Standovi Teclovi zablokovali nohu, nebo do něj kopli, to nevím přesně.

Po zápase jste měli radost, jako byste vyhráli. Je to tak?

První poločas z naší strany hroznej, druho jsme zvládli docela dobře. Neříkám, že jsme vyrovnali zaslouženě, ale v derby dotáhnout z nula tři je neskutečný.