Videoderby: Škoda by Spartě gól nebral, Hapal chce přesnější posuzování

Tři sporné situace v první půli, jedna ve druhé. Všechny díky videu zpětně posouzené správně. „Bylo to na místě, pomohlo to fotbalu, fair play,“ vyprávěl sparťanský obránce Lukáš Štetina, který hrál hlavní roli v posledním inkriminovaném momentu.

V nastavení totiž ve vápně podkopl střídajícího Stanislava Tecla, hlavní arbitr Královec ale nechal ve hře pokračovat a domácí dokonce zakončili brejk. Až pak od kolegů v přenosovém voze dostal informaci, že šlo o přestupek. Hru přerušil a na opačné straně hřiště nařídil penaltu, z které Milan Škoda srovnal na konečných 3:3.

„Jednalo se o rychlé přenesení hry. Nějaký čas kontrola záběrů zabere a zpráva na hrací plochu přichází až ve chvíli, kdy jsou přesvědčení,“ vysvětlil Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčích v Česku. „Samozřejmě je snaha o co nejmenší prodlevu, na druhou stranu chceme co nejlepší rozhodnutí. Není to nic, co by bylo špatně,“ dodal.

Mimochodem, i kdyby Sparta z protiútoku skórovala, sudí by branku odvolal, vrátil by se k prvnímu přestupku a penaltu nařídil.

„Faul to byl asi jasný, k nakopnutí došlo, i když nevím, jakou silou a jakým způsobem. Ale Tecl si tu pozici vydobyl tím, že držel Costu za dres. Řekne se, že to bylo oboustranné, ale já si to nemyslím,“ prohlásil sparťanský trenér Pavel Hapal.

„Faul Tecla penaltovému zákroku nepředcházel,“ odmítl Karel Hrubeš, který byl na derby asistentem videorozhodčího Miroslava Zelinky. Zkušený sudí pomohl hlavnímu Královcovi viditelně ještě třikrát v prvním poločase a v utkání monitoroval situace podle stanoveného protokolu.

Tudíž kontroloval všechny vstřelené góly a pokutové kopy. Pokud by v zápase došlo k udělení červené karty, zkoumalo by to video. Poslední položkou protokolu je chybná identifikace, respektive záměna trestaného hráče.

„Nerad bych, aby vypadalo, že jsem proti této inovaci, naopak, já to vítám, akorát si myslím, že některé situace nejsou až tak dobře hodnocené,“ myslí si kouč Hapal. „Stoch si podle mě před svým gólem zpracovával před první brankou míč rukou, a to nikdo neposuzoval, nikdo se na to ani nedíval.“

Podle opakovaných televizních záběrů slávistický záložník Stoch před gólovou střelou ze 70. minuty dostal balon pod kontrolu ramenem, což pravidla umožňují. Jeho zásah videorozhodčím pochopitelně kontrolován byl, sudí Královec pouze nevyužil možnost prohlédnout si ho ze záznamu. Zelinka a Hrubeš mu na dálku potvrdili správnost původního rozhodnutí.

A zmiňované momenty z první půle?

Neuznaná branka slávisty Jana Bořila kvůli ofsajdu přihrávajícího Škody. Neuznaná trefa sparťana Nicolae Stancia kvůli ofsajdu Štetiny, který se vedle brankáře Ondřeje Koláře uskočením aktivně zapojil do akce.

„Hned jsem věděl, že gól nebude platit, byl jsem v klidu. Neměl jsem šanci reagovat, šlápl mi na ruku, zasáhl do hry,“ popisoval situaci Kolář. Jeho spoluhráč Škoda by přitom branku rivalovi nebral.

„Neuznali ji, protože někdo stínil brankáři. To je jak v hokeji postavení hráče v brankovišti. To je přece nesmysl,“ uvedl útočník Slavie, který se naopak pochvalně vyjádřil k prvnímu spornému momentu.

Silent check, šedá zóna Otázky a odpovědi k videu ve fotbale

Sudí Královec ve 20. minutě nejprve odpískal penaltu po ruce Jakuba Jugase, díky opakovaným záběrům ale zjistil, že stopera hostí trefil míč těsně před šestnáctkou. „To je na posouzení strašně těžké,“ uznal Škoda.

„Ukázalo se, v kolika situacích ve fotbale potřebujeme pomoc videa. Na jednu stranu o některé góly okrade, ale jiné zase přinese. Zaplať pánbůh, že tu video je,“ doplnil po derby slávistický trenér Trpišovský, který se stejně jako jeho protějšek Hapal přestal radovat ihned po vstřelené brance.

„Když jsme dali třetí gól, už jsem se ani neradoval, protože jsem nevěděl, jestli bude uznaný,“ přiznal Hapal. „Nejdřív koukám po rozhodčích, co se bude dít,“ dodal Trpišovský.

„Je to zvláštní, nevím, co k tomu říct,“ připojil se k trenérům sparťanský útočník Václav Kadlec, kterému se video ve fotbale nepozdává.

„Mně se to nelíbí,“ podotkl Kadlec. „Celou dobu šel hrát fotbal bez videa a najednou se to zavádí...“