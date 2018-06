Úkol: Odčinit debakl. Zvedne se fotbalová reprezentace proti Nigérii?

Před vchodem do hotelové auly tryská voda z fontánek, kolem rybníčku se prochází několik kachen a na pohodlných lehátkách v zahradě si vychutnávají klid návštěvníci místních lázní.

V pohodovém prostředí městečka Laa an der Thaya, jen pár kilometrů za hranicemi s Českem, se fotbaloví reprezentanti pokouší zapomenout na nejhorší porážku v samostatné historii.

A snaží se soustředit: ve středu od 15 hodin (ONLINE zde) nutně potřebují napravit dojem v dalším přípravném utkání proti Nigérii.

„Není čas řešit, co je špatně. Víme, že to není dobré - a všichni chceme, aby to příště bylo lepší,“ ubezpečil kapitán Marek Suchý.

Že by debakl 0:4 od Austrálie zanechal stopy, to na první pohled na atmosféře nepoznáte. Hráči se snaží mizerný zápas vytěsnit z hlav, každý po svém.

Za některými dorazily rodiny, takže třeba brankář Koubek zapomínal na čtyři inkasované góly s malou dcerkou v náručí. Záložník Sýkora si s týmovým lékařem zahrál šachy, jiní vyrazili na procházku nebo natáčeli videa pro charitativní projekt.

Ale pochybnosti se z mysli dostávají těžko. Tým předvedl hlavně ve druhém poločase mizerný výkon a nažhaveným Australanům vůbec nestačil.

„Zapomíná se blbě,“ potvrdil útočník Patrik Schick. „Musíme se poučit, aby se to v důležitějších zápasech neopakovalo. Dostaneme se z toho prací a tréninkem.“

Ten pondělní kouč Karel Jarolím pro média uzavřel, hráči se v horkém počasí připravovali za zavřenými dveřmi. A dostali instrukce, jak obstát proti Nigérii, která se stejně jako Austrálie chystá na blížící se mistrovství světa.

Česko k němu mělo daleko, proto teď spadlo do role komparzisty pro přípravné zápasy. V době, kdy fotbalistům startují dovolené, se hráči potí na přípravném kempu - a proti Austrálii často vypadali, jako by jim chyběla motivace i chuť.

„Nula čtyři je hodně, ale aby se říkalo, že jsme se na to vyflákli, že jsme se viděli na dovolené a že nám je to jedno, to je naprostý nesmysl. Za každého z nás dám ruku do ohně,“ postavil se za tým Suchý.

„Je to trochu složitější, když máte po sezoně a vypadnete z rytmu. Ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ ví Schick. „Na srazy musíme jezdit s nejvyšší motivací.“

Bude proti Nigérii vidět? Měla by být, protože ač to tak na první pohled nevypadá, Češi hrají o hodně.

O pověst, kterou historickým debaklem pošpinili.

O místa v týmu, protože pátečním výkonem s nimi někteří povážlivě hazardovali.

O sebevědomí, které je nutně potřeba nabrat před podzimním startem Ligy národů.

A také o Jarolíma, jehož pozice by po případné další porážce vůbec nemusela být neotřesitelná. Smlouva, kterou kouč má až do konce kvalifikace o Euro 2020, se totiž dá v létě vypovědět...

Ke spekulacím o jeho budoucnosti navíc přispěly informace z arabských médií, podle kterých jedná o smlouvě s klubem Al Ahlí Káhira, egyptským mistrem.

I když je hned sám popřel, je kolem reprezentace o dost rušněji, než by si přál. A co po středečním duelu?