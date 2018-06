Působili jsme odevzdaně, motivace Australanů byla někde jinde, říká Kopic

Plzeňský záložník, který v neděli převzal cenu pro nejlepšího hráče české ligy za uplynulou sezonu, měl v úvodní půli dvě dobré příležitosti. Brankou ale neskončila ani jedna z nich.

„U první jsem měl zbytečně v hlavě nahrávku. Místo toho jsem měl střílet nártem křížem,“ popisuje akci, při které před individuálním zakončením upřednostnil pas na rozběhnutého Krmenčíka. Ten ale až k adresátovi neprošel, míč zastavil vracející se obránce.

Druhou situaci už střelou zakončil, vychytal ho však dobře postavený brankář Ryan. „Gólman výborně vyběhl, byl u mě hodně blízko. Chtěl jsem ho přehodit, ale to se mi nepovedlo,“ přemítá.

Základní příčina porážky? Podle Kopice jednoznačně slabá produktivita celého týmu.

„Výsledek vypadá hrozivě, přitom v prvním poločase jsme byli možná i lepší než soupeř. Čtyři šance, nula gólů. Soupeř měl dvě, jednu z nich proměnil. O půli jsme si říkali, že to nevypadalo zas tak špatně a že to ještě zkusíme. Bohužel pak přišly dvě chyby v rozehrávce, bylo to najednou 0:3. Poté už jsme působili hodně odevzdaně,“ říká.

Druhá pětačtyřicetiminutovka byla jasně v režii Australanů. „Soupeř dobře držel balon, my jsme neměli sílu je napadat. Vrchol byl, když jsme si srazili centr do vlastní branky. Vyžrali jsme si to až do konce,“ zmiňuje moment, kdy debutant Jugas nešťastně poslal míč za záda gólmana Koubka.

Čechy už v současném ročníku čeká pouze středeční přátelské utkání proti Nigérii, zato Australané pojedou do Ruska na světový šampionát.

„Roli hrálo i to, že my už máme po sezoně. Soupeř jede na mistrovství světa, navíc ještě budou dělat konečnou nominaci, vyřazovat z kádru. Jejich motivace byla úplně někde jinde než naše,“ ví sedmadvacetiletý záložník.

„My bychom ji měli mít taky, ale když čtrnáct dní nehrajete a pak jdete na zápas proti někomu, kdo na tohle období ladí formu celý rok, tak je to vidět,“ dodává.