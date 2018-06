Je mi hrozně, co vám mám povídat, hlesl kouč fotbalistů Jarolím

Scénka ze 72. minuty ukazuje na totální zmar českých fotbalistů, v přípravném utkání proti Austrálii utrpěli debakl 0:4.

„Je mi hrozně, je to pro mě ledová sprcha,“ hlesl kouč v dusném počasí.

Nejhorší výsledek v samostatné české historii. Jak vám to zní?

Ani mi to nepřipomínejte, co vám mám povídat.

Co se s vaším týmem stalo?

Přitom si myslím, že jsme zápas špatně nerozehráli. Vytvořili jsme si slibné situace, které jsme však nedotáhli. Pak jsme inkasovali z první nebezpečné akce Australanů. Ve druhém poločase jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Ale bohužel...

Místo toho jste dostali další tři góly...

Dali jsme si je sami. Zápas zlomil druhý gól. Do té doby byla naše hra celkem kompaktní, pak už jen chaotická. Nedokázali jsme dát gól a když pak čtyřikrát inkasujete, je to složité.

Hráči debakl omlouvali nevyužitými šancemi. Máte pocit, že jde o nezasloužený výsledek?

No jo no, ale hraje se na góly. My to čtyřikrát vyndavali a nedali nic, takže je zasloužený.

Zažil jste někdy zápas, aby vaši hráči udělali tolik individuálních chyb?

Nepamatuju se, byly to fatální chyby. A ještě ke všemu téměř všechny byly potrestány gólem. To jsem asi fakt nezažil.

Jak si takové chyby vysvětlujete?

Těžko se to vysvětluje. Hráči na této úrovni by se takových chyb měli vyvarovat.

Hrál roli fakt, že se Austrálie chystá na mistrovství světa, kdežto Češi se vidí na dovolené?

Do hráčů nevidím, snažili jsme se je připravit tak, aby to brali se vší vážností. Jak si to kdo v hlavě nastaví, to už je na nich.

Co debakl znamená pro středeční zápas s Nigérií?

Musíme si to rozebrat, podívat se na zápas Nigérie v Anglii a poučit se z našeho utkání. Každopádně se musíme připravit na těžkého soupeře.

Přál jste si mužstvo a sestavu stabilizovat. Jak vám do těchto plánů zápas s Austrálií zapadl?

Myslel jsem si, že se naše hra i výkonnost posouvá. Ale tenhle zápas mě z toho vyvedl.

Především defenzíva to vůbec nezvládla, souhlasíte?

Se středem obrany se potýkáme delší dobu. Pak nám je vytýkáno, když hrajeme na tři stopery, ale do defenzívy je to pevnější. Příští zápas s Nigérií musíme brát jako generálku na září na Ligu národů a podle toho k tomu přistoupit.