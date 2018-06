Stav fotbalové reprezentace: na krachy se zapomene, až přijdou výsledky

Šestý den jsou čeští fotbalisté v lázeňském městečku Laa an der Thaya na česko-rakouských hranicích na soustředění, během nějž podlehli v pátek Austrálii 0:4.

Ještě dva dny a i pro ně skončí sezona, která pro národní mužstvo byla nepovedená. Podzimní krach v kvalifikaci o mistrovství světa, březnová porážka s Uruguayí v Číně a naposledy debakl v St. Pöltenu.

Po středeční přípravě proti Nigérii ve Schwechatu na předměstí Vídně trenér Karel Jarolím sraz rozpustí. Až se tým sejde znovu, bude to koncem srpna před startem Ligy národů.

„Připravujeme se stejně jako na Austrálii. I když samozřejmě tam nám to výsledkově vůbec nevyšlo. Fotbal v první půli nebyl špatný, jen jsme nedali gól. Druhá půle se nám hrubě nepovedla, ale nula čtyři je fakt krutý,“ přemítal útočník Patrik Schick.

Nešlo o body, jen o to, aby se napravil dojem z posledních měsíců. Ani to se nepovedlo.

Český fotbal dlouhodobě strádá, minulý postup na Euro 2016 v éře kouče Pavla Vrby brali fanoušci za samozřejmost. Zvlášť když ze skupiny postupovaly tři týmy, byť pro Česko zbylo poslední místo ve skupině.

Jarolím převzal národní mužstvo před dvěma lety a ani on nepostoupil na svět, stejně jako před ním Bílek či Rada s Ivanem Haškem.

Po předloňském mistrovství Evropy se mužstvo zčásti změnilo, nastupující generace Schicků, Baráků, Janktů či Součků na výraznější počin čeká.

„Věřím, že se posouváme dál, i když po Austrálii se to říká těžko a málokdo mi bude věřit. Ale já jsem o tom přesvědčený. V národním týmu jsou hráči, kteří odvádějí v klubech velmi dobré výkony, a jsou tady zaslouženě,“ zdůraznil záložník Antonín Barák.

Proč tedy 0:4 s Austrálií? Proč 0:2 s Uruguayí? Proč březnové trápení se slabou Čínou (4:1)? Mají čeští fotbalisté na víc, nebo umístění v páté desítce ve světovém rankingu odpovídá jejich možnostem?

„Zapomíná se blbě, ale stalo se... Byl to sice přátelský zápas, ale rozhodně se z něj musíme poučit, aby se to v důležitějších utkáních neopakovalo. Zapomenout se dá, až přijdou lepší výsledky,“ míní Schick.

Snaží se vyhlížet nad věcí, z jejich výrazů nelze vystopovat, jestli se tím trápí, jestli je v nich odhodlání to příště odčinit.

„Jasně, s Austrálií to bylo hrozné. I když to ve fotbale občas přijde, těžko se z takového výsledku dostáváte. Nula čtyři je hodně, ale aby se říkalo, že jsme se na to vyflákli, že jsme se viděli na dovolené a že nám je to jedno, to je naprostý nesmysl. Za každého z nás dám ruku do ohně,“ zdůraznil mazák Suchý.

Nezdá se, že by Češi o sobě pochybovali. Zástup z nich hraje v zahraničních klubech, bez sebevědomí by v italské, francouzské, německé či druhé anglické lize vystupovat nemohli.

„Nemáte čas řešit, co je špatně. Fotbalista musí chtít něco dokázat, proto musí jít dál. Samozřejmě vím, že to není dobré. Ale všichni chceme, aby to bylo lepší,“ zdůraznil Suchý.

Ukáže se už ve středu proti Nigérii.