Slávistický kouč Trpišovský: Naše hra má k ideálu pořád daleko

Jindřich Trpišovský má ve Slavii za sebou tři zápasy. První v Jihlavě skončil trapasem, souboj s Bohemians jeho tým vydřel, se štěstím uhájil vedení 1:0. Naposled v Boleslavi se už slávisté bát o vítězství nemuseli.

„Pomohl druhý gól. Přesně to nám minule s Bohemkou chybělo,“ řekl Trpišovský.

Jak zápas v Boleslavi hodnotíte?

Výsledek velmi dobrý, ale nerodil se úplně lehce. Domácí na nás nastoupili bojovně, agresivně, měli velký tlak na míč. My jsme v první půli hodně míčů ztráceli, byli jsme hodně nepřesní, často se hrálo nahoru dolů. Po naší levé straně byli nebezpeční, nás podržel brankář Kolář.

A pak jste v závěru půle dali první gól. Rozhodl zápas?

Od první branky se náš výkon zlepšil, druhá nás uklidnila. Pak jsme to dohráli relativně v pohodě. Měli jsme i další šance. Výsledek je výborný, pro soupeře svým způsobem krutý. Ale jak to v naší lize bývá, rozhodl první gól.

Za bezbrankového stavu měl soupeř šance, co jste si říkal?

Trápil nás Konaté, byli jsme od něj daleko. Nemohli jsme dostat do hry Dannyho, chyběla mezihra, hodně jsme hráli vzduchem. Ale ty naše potíže byly i zásluhou Boleslavi. Změnili trenéra, hráli o život. Od nás jsem čekal, že budeme směrem nahoru přesnější. Oni posbírali hodně odražených míčů, dobře jim hrál Jánoš. My jsme museli udělat hodně změn, vypadli nám zranění a potrestaní hráči a mužstvo si v jiné sestavě muselo zvykat. Potřebujete klid na hřišti, když ho máte, víc si dovolíte.

Od 60. minuty už jste dominovali. Takhle byste si hru Slavie představoval?

Blížilo se tomu, co bychom chtěli hrát. Taky se hrálo na dobrém terénu. Byl zdaleka nejlepší ze všech tří zápasů na jaře. Abychom hráli dobrý fotbal, potřebujeme dobré hřiště. A to v Boleslavi bylo.

Jak je náročné připravit mužstvo na protivníka, který změnil trenéra?

Složité je to vždycky. Když trenér si přinese svoje věci, standardky, hra je jiná. Na něco se připravujete, ale pak přijde změna trenéra. Jiná sestava, rozestavení, standardky. Těsně před zápasem jsme pár věcí museli upravovat.

Ve středu zálohy jste dal opět přednost Hromadovi před Ngadeuem. Jste s výkony slovenského záložníka spokojený?

Možná není tolik vidět v ofenzívě, ale udělá hodně práce, napadá, pomáhá Součkovi. V Boleslavi byl přetížený, protože jsme nedokázali dostat míč k Dannymu. Neměli jsme pohyb, jak bych si představoval.

Zápas vám vyhráli brankář Kolář, který zlikvidoval tři čtyři vyložené šance, a útočník Škoda, zařídil všechny góly. Souhlasíte?

Oba byli nejvíc vidět, oba k výhře přispěli, ale to platí i ostatních. Kolář chytil dvě šance, Škoda pracoval pro mužstvo, prosadil se. Zmrhal hrál se sebezapřením, vydržel to a ještě dal gól. Stoch se svým výkonem blížil k tomu, co si představujeme.

Na vedoucí Plzeň jste během tří gól nahráli pět bodů, byť lídr tabulky má o zápas méně. Je reálné ho dohnat?

My se hlavně musíme soustředit na to, abychom hráli dobrý fotbal, abychom se zlepšovali. Abychom neztráceli body jako v Jihlavě, abychom se nebáli o výsledek jako s Bohemkou, abychom neodehráli první poločas jako v Boleslavi. A ne vyhlašovat velké cíle. Když budeme hrát jako v Boleslavi, máme možnost být co nejvýš. Jsem rád, že jsme to tady zvládli, ale naše hra má pořád k ideálu daleko. Hlavní je, abychom se zlepšovali. V příští dnech máme náročný program. V poháru Liberec, doma Olomouc a pak derby na Spartě. Tyhle zápasy nám hodně napoví.