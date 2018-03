Ml. Boleslav - Slavia 0:3, přesvědčivou výhru hostí řídil Škoda

„Ztráta na první místo se snižuje, ale my se musíme především soustředit na to, abychom hráli dobrý fotbal a ne jako v Jihlavě, nebo abychom se nemuseli bát o výsledek jako s Bohemkou. Když budeme hrát jako dnes, tak máme možnost být co nejvýše,“ myslí si slávistický trenér Trpišovský.

Slávisté přesvědčili výsledkově, po přestávce už to bylo slušné i herně. Pomohl jim gól do šatny ze standardky, po druhém se pak uklidnili. Dvakrát se trefil Škoda.

Ale dlouho to tak sladce nevypadalo.

Čtyřicet minut nevystřelili na bránu, čtyřicet minut s obtížemi čelili nadšení soupeře, který si vytvořil dvě velmi dobré příležitosti.

„Prvních padesát až šedesát minut se mi líbilo. Byli jsme nebezpeční v přechodové fázi, ale chybělo nám lepší řešení,“ konstatoval nový boleslavský kouč Weber.

Slávistům však stačil jeden rohový kop, aby zápas překlopili na svou stranu. Domácím se centr nepodařilo odvrátit a Zmrhal zblízka skóroval.

Jinak hosté herně příliš nepřesvědčili, hodně kazili, nic nevymysleli. Neprosazovali se po křídlech, ani kombinací středem pole. Prohrávali souboje a v defenzívě měli starosti s rychlými výpady domácích.

Ale stačila jim jedna nebezpečná akce, kdy se Sobol dostal z levé strany před bránu, ale Polačka ještě nepřekonal. To dokázal až Zmrhal po následném rohu. Gól je uklidnil, když pak po přestávce přežili další šanci domácích, pak už soupeře přehrávali.

Sobol v sestavě nahradil zraněného Sýkoru, chyběl stále Deli i potrestaní Hušbauer s Jugasem. Poprvé na jaře po trestu vyběhl Bořil, šanci dostal Danny.

Nový boleslavský trenér Weber už mohl využít zimní posilu Šušnjara, od začátku nasadil Hubínka. Ten do hry vnesl důraz, Konaté přispěl rychlostí a šikovností, nepříjemní pro slávistickou obranu byli i Mebrahtu s Přikrylem.

Solidní výkon i slibné možnosti, to ano, ale gól ne. Snaha domácích vyzněla naprázdno.

Bývalý sparťan Konaté mohl vyrovnat krátce po půli, ale radost mu znovu překazil Kolář, který dobře vyběhl, zmenšil střelecký úhel a ránu vyrazil nohou. Jak se později ukázalo, bylo to naposled, co domácí mohli se zápasem něco udělat. Od 60. minuty dominovali hosté.

Domácí postupně víc otevírali obranu, nebyli až tak důslední a slávisté se častěji dostávali na dostřel. Nejpovedenější akce vedla ke druhé brance, kdy Danny si navedl míč na střelu, zmátl obranu a uvolnil Bořila. Ten byl ve vápně dřív než křižující Sus, jenž fauloval. Penaltu kopl Škoda mimo dosah brankáře.

Vzápětí Sus nedůrazně odehrál míč a Škoda za pomoci teče Křapky dal třetí gól Slavie. „Pomohla nám druhá branka, která nás uklidnila a která nám chyběla třeba v utkání s Bohemkou,“ uvedl slávistický trenér Trpišovský.

„Krutý výsledek vzhledem k průběhu utkání. Rozhodla ta penalta. Pak už pro nás bylo složité s tím něco udělat. Na rozdíl od posledních zápasů jsme se do šancí dostávali, ale špatně jsme to řešili. Určitě se na to zaměříme. Rozhodně nepanikaříme, máme tu hráče schopné dát gól,“ dodal jeho protějšek Weber.