Trenér Weber zrychlil boleslavskou hru. Body to však nepřineslo

„Je to krutý výsledek vzhledem k průběhu utkání. Padesát až šedesát minut se mi naše hra líbila. Byli jsme nebezpeční v přechodové fázi. Zrychlili jsme hru, jak jsme chtěli,“ našel si Jozef Weber alespoň dílčí pozitiva.

Měl pravdu, že zrychlení boleslavské hry bylo zásadní. Oproti strnulému a nezáživnému projevu pod bývalým trenérem Dušanem Uhrinem mladším to byl evidentní posun do plusu.

Velkou radost nad změnou kouče projevili boleslavští fanoušci, kteří ve svém sektoru roztáhli velkou plachtu s ostrým vzkazem: „Uhrine, táhni. Konec arogance.“ Teď by to ještě chtělo konec série šesti porážek, která je nejhorší v historii klubu od jeho postupu do ligy.

„Na rozdíl od posledních zápasů jsme se do šancí dostávali. Jen jsme je špatně řešili. Určitě se na koncovku zaměříme. Rozhodně nepanikaříme, máme tu hráče schopné dát gól. Bylo tam spousta dobrých akcí,“ všiml si Weber, který po svém příchodu do klubu strávil řadu hodin u videa, aby se seznámil s předchozími výkony.

„Proniknout do týmu nebylo složité, protože hráče znám. S Márou Matějovským jsem ještě sám hrál, Pauscheka a Valentu jsem měl v klubech. Hodně jsem se snažil s hráči komunikovat a zjistit situaci.“

Nejlepším boleslavským hráčem na trávníku byl proti Slavii velmi aktivní Tiémoko Konaté, který neúnavně tahal míč směrem dopředu a vytvářel nebezpečné situace. Druhou mincí však je fakt, že se potvrdila jeho pověst. A sice ta, že není produktivní. „Jsem s ním spokojený jen napůl. Vnesl do hry rychlost, práci s míčem, ale chybělo tomu to finále,“ uznal Weber.

Konaté měl za stavu 0:0 jednu velkou šanci. Nedá se říct, že by zakončil špatně, ale gólman Kolář dokázal u tyčky skvěle zakročit.

Pak naopak s trochou štěstí skórovala Slavia a ve druhé půli už se zápas zlomil.

„Utkání definitivně rozhodla penalta po situaci, kterou jsme špatně vyhodnotili. Pak už pro nás bylo složité s tím něco udělat,“ řekl Jozef Weber. O víkendu ho čeká těžká šichta v Brně.