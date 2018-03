Škoda: Nelze čekat zázraky, ale třicet minut už bylo fakt dobrých

Slavia má za sebou nejvýraznější vítězství v jarní části, chvílemi předváděla i nejlepší výkon.

„Ale lehký zápas to nebyl. Boleslav má dobré hráče, i když teď se jim výsledkově nedaří,“ poznamenal Škoda.

Taky vás v první půli domácí přehrávali, měli šance. Co bylo s vámi?

Nemůžeme si myslet, že sem přijedeme, po třiceti minutách povedeme tři nula a bude klid. Byl to těžký zápas, nám pomohl první gól, byl důležitý. Druhý poločas, dá se říct, se už odehrál v naší režii.

Odpovídá podle vás výsledek 0:3 průběhu utkání?

Myslím si, že z celkového pohledu jsme si tři góly zasloužili, možná jsme jich mohli dát i víc. Je pravda, že i oni měli příležitosti, podržel nás brankář. Oni šance nedali, my jo. Posledních dvacet třicet minut bylo z naší strany fakt dobrých.

Předchozí utkání z vaší strany povedená nebyla, spíš utrápená. Cítíte, že už se pod novým trenérem Trpišovským zlepšujete?

V Jihlavě to bylo utrápené, ale s Bohemkou první půle byla velmi dobrá. Myslím si, že vzhledem k počasí a terénům nelze čekat zázraky. A samozřejmě, každý umí trochu hrát fotbal. Asi všechny nepřejedeme jen tak. V Boleslavi nám to vyšlo nejlíp. Věřím, že to bude čím dál tím lepší, ale nikdy nevíte, co se stane.

Na Plzeň, která si odložila zápas v Ostravě, momentálně ztrácíte devět bodů. Lze ji ještě dohnat?

Věříme všemu, ale její náskok je komfortní. Je to supernáskok. Ale je vidět, že když se jí první dva zápasy nepovedly, tak se jim do Ostravy nechtělo. Chytře toho využili a nejeli tam. Je pro ně jistější hrát další zápas doma.