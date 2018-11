Jestli bude Baroš v základu? Nepovím, mlžil ostravský kouč Páník

„Jestli bude v základu, nepovím,“ usmál se ostravský trenér Bohumil Páník. Hned však dodal: „Potřebujeme střílet góly a Milan je ten, který to umí. Vždycky je střílel, tak proč by to zapomněl proti Opavě?“

Opava vs. Ostrava Online reportáž v neděli od 14 hodin

Milan Baroš se zpátky na hřiště pochopitelně těší. „Je tristní, když těch pět zápasů stál, jen se díval a nemohl pomoct,“ uvedl Páník. „Milan vždycky miloval fotbal. Dovede se mu oddat a já věřím, že nám to zase ukáže.“

Jak vůbec Milan Baroš prožíval 41 dnů bez utkání? „Měl čas na doléčení všech bolístek, ale hodně trénoval s námi,“ popsal útočníkův režim kouč. „Nebylo to tak, že by byl třeba týden sám. Jestli jsme ho neviděli dva dny v týdnu, tak to bylo moc. Do Prahy ani neodjížděl, držel se tady na Valachách, takže doufám, že čerstvý vzduch mu prospěl a ukáže to.“

Bohumil Páník tvrdí, že s Barošem má mužstvo ve hře dopředu větší grády. „Milan nerad prohrává a pro vítězství svého mužstva udělá na hřišti všechno,“ podotkl Páník. „Možná nám trošku chyběla ta jeho dravost, agresivita a sportovní hecování. A v neposlední řadě nám scházely jeho góly.“

Baník v předminulé sezoně v národní lize Opavu porazil 3:0 a 1:0. Jenže trenér Bohumil Páník odmítá, že by to pro ostravské fotbalisty byla nějaká psychická výhoda.

„Opava v minulých zápasech také získala sebedůvěru. Vrátila se z Brna na svůj stadion. Tím se všechno srovnává,“ řekl Bohumil Páník. „Je to derby se vším všudy. Šance jsou padesát na padesát. Obě mužstva jdou ukázat, že pokročila dál, že jsou vyspělejší a že umějí hrát fotbal. Bude to slezská oslava fotbalu.“

V minulém vzájemném utkání v Opavě tehdejší ostravský trenér Vlastimil Petržela domácí tým zaskočil, když postavil v pětičlenné obraně tři stopery. Kouč Páník ale nic takového nechystá. „Snad kdybychom postavili Mikuláše,“ smál se.

„Na překvapení se ve fotbale nehraje. Všechno musí mít logičnost a nějaký postup. Tak to musí vnímat i hráči a souhlasit s tím. Pokud trenér dělá harakiri, škodí sobě i mužstvu, protože hráči nechápou, co se děje. Jednou dvakrát to může vyjít, ale jinak je to spíš na škodu.“

Trenér uvedl, že byť mezi oběma kluby panuje obrovská rivalita, vždycky jde o tři body. „Ale tím, že s Opavou a ještě Karvinou jsme si nejblíže, tak napětí je o něco větší. Beru to jako malé mistrovství Slezska.“