Pět zápasů a pokuta 150 tisíc korun. Baroš pyká za faul a urážky sudího

Baroš na disciplinární komisi do Prahy dorazil v doprovodu sportovního ředitele Marka Jankulovského, novinářům se oba vyhnuli, odešli zadním vchodem.

„Trest přijal. Jak? To se musíte zeptat jeho,“ poznamenal Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace, pod kterou disciplinárka spadá.

K sedmatřicetiletému útočníkovi byla komise shovívavá. Barošův přečin podle disciplinárního řádu spadal pod paragraf 48, odstavec 2, což je „urážlivé, pohoršující chování provedené zvlášť hrubým způsobem vůči delegované osobě.“ Za to následuje sazba tři týdny až devět měsíců i pokuta až 250 tisíc korun.

Jako přitěžující okolnost byl Barošova červená karta za surovou hru a fakt, že za stejný paragraf byl trestán loni v prosinci, takže jeho následné chování vůču rozhodčím bylo považováno za recidivu.

„Milan Baroš se po necelém roce dopustil obdobného disciplinárního přečinu urážlivých a hanlivých výroků a posunků vůči rozhodčím. Ve svém chování pokračoval i po vyloučení. Vzhledem k délce a rozsahu hráčova chování po udělení osobního trestu jsme vyhodnotili jeho přečin jako provedený zvlášť hrubým způsobem,“ vzkázal předseda disciplinární komise Richard Baček.

Baroš se provinil v nedělním ligovém utkání proti Slavii (2:1). Ve 13. minutě protihráče Tomáše Součka ve výskoku trefil předloktím do hlavy. Jak odhalily televizní kamery, soupeře si vyhlédl, nechtěl hrát míč. Byl to hrozivý zákrok.

Stejně odsouzeníhodné bylo i jeho chování poté, co mu sudí Berka po zhlédnutí videa ukázal červenou kartu. Běsnil, vztekal se, zlostně z paže serval kapitánskou pásku, nadával. Při odchodu jeho hněvu neušel ani čtvrtý rozhodčí Proske.

Sudí si Barošovy projevy nenechali pro sebe. Do zápisu uvedli, že někdejší reprezentační útočník použil vulgární slova a že čtvrtého rozhodčího zatahal za ruku.

„ Zápis o utkání, zpráva delegáta a následné informace od rozhodčích tvořily dostatečný podklad pro rozhodnutí disciplinární komise, stejně jako vyjádření samotného hráče při jednání komise. Odezírání výroků z úst jsme neprováděli, to by byla čirá spekulace a my pracujeme jen s fakty. Komise neshledala žádnou polehčující okolnost,“ podotkl Baček.

Důvod vyloučení hlavní sudí Berka popsal do zápisu následovně: „Surová hra - prudké udeření soupeře předloktím do oblasti obličeje v souboji o míč v nepřerušené hře.“

Pokud by Baroš poté nevyváděl, za přečin surové hry bez zranění protivníka by mu hrozil trest na jeden až šest utkání.

Komise sedmatřicetiletého útočníka však primárně “nesoudila“ za surovou hru. Za přečin pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči delegovaným osobám je vyšší sazba.

