Stanciu, král přihrávek: Góly jsou matoucí, z asistence mám větší radost

Důkaz? Stal se prvním vítězem ceny Přihraj: Král asistencí, kterou ve fotbalové Fortuna lize získá po každých pěti kolech hráč s největším počtem přihrávek.

„Ještě dva tři roky zpátky jsem myslel jen na góly, protože gól je ve fotbale nejvíc vidět. Ale časem si člověk uvědomí, jak je to zavádějící,“ přemítá. „Třeba dáte gól a přitom celý zápas hrajete špatně. Lidi si řeknou: No jo, ale dal gól! Jenže já to tak neberu. Je to matoucí, pro mě už je teď důležitější pracovat pro tým, dodržovat taktiku, tvrdě pracovat... A góly připravovat.“

To se Stanciovi daří, během pěti kol nahrál spoluhráčům na tři branky. A to i přesto, že nenastupuje ve středu pole, jak je zvyklý, ale na pravém kraji zálohy.

„Baví mě vytvářet šance. Teď nejsem přímo playmaker, protože hraju zprava, odkud je to trochu složitější,“ přiznává. „Ale vždycky se snažím spoluhráčům pomoct nejlépe, jak to jde.“

Odměnou mu je i cena, kterou nově uděluje Ligová fotbalová asociace: Na rukávu Stanciova dresu se tak objevilo speciální logo.

„Doufám, že budu dál zásobovat spoluhráče přihrávkami,“ přeje si rumunský záložník. „Když se to bude dařit, rád bych měl tohle logo na triku dál.“