Proměnit šance, tak se nemusíme zaobírat rozhodčím, říká slávista Kolář

Jak moc vás mrzí vyřazení?

Bolí to moc, protože jsme v dvojzápase byli lepší. Mrzí nás produktivita; oni měli nějaké šance, ty proměnili, my jsme měli také šance, ale nedali jsme z nich góly.

Cítíte křivdu kvůli některým sporným výrokům?

K tomu se teď nechci vyjadřovat, byl jsem vzadu, moc jsem to neviděl. Něco jsem slyšel, ale nevím, jak to bylo, jestli ty výroky byly sporné. Pokud tam nějaká křivda byla, tak to musí hodnotit někdo jiný. Já si myslím, že jsme si postup mohli vybojovat sami, kdybychom proměňovali šance. Pak bychom se nemuseli zaobírat rozhodčím.

Předcházela prvnímu gólu chyba obrany? Někdo tam zaspal?

Nemyslím si, že by zaspali, spíš to bylo dobře kopnuté. Kluci bránili, já už jsem si šel pro centr, ale někomu se tam vysmykl hráč z bránění a špičkou propíchl míč na přední tyč.

Rozhodil vás rychlý gól?

To bych neřekl, věděli jsme, že tady musíme dát gól, tak jsme se semkli a hráli jsme dál.

Byl jste hodně překvapen, když jste už dvacet vteřin slavil vyrovnání, a pak byl najednou gól odvolán?

Viděl jsem, že pomezní rozhodčí běží na půlku, a tak jsem se radoval, ale pak se něco stalo. Jenže já nevím, co se tam odehrálo, budu se na to muset podívat.

Byl to klíčový moment?

Měli jsme i spoustu jiných šancí, které jsme neproměnili, ale zápas by byl určitě úplně jiný. Takže asi ano.

Neuznaný gól vás možná trochu nabudil. Soupeře jste pak zatlačili.

Myslím, že jsme hráli velice dobře celou dobu, za kluky musím říct, že hráli fantasticky. Dokázali jsme si, že jsme teď někde jinde, než jsme byli ze začátku a bylo to vidět i na hřišti. Protože přehrávat Dynamo Kyjev se každému nepovede.

Jaká byla nálada v kabině během přestávky?

O půli se nás trenér snažil povzbudit, některé věci jsme si vyříkali a šli jsme na hřiště s tím, že to chceme zvládnout. Byli jsme přesvědčeni, že to dokážeme, ale bohužel se to nepodařilo.

Zaregistroval jste, že druhý gól padl z ofsajdu?

Vím, že se tam o tom mluvilo, ale já jsem to nepostřehl. Snažil jsem se tu šanci chytit, a jestli to byl ofsajd, tomu jsem nevěnoval pozornost.

Dalo se něco udělat jinak?

Možná jsem měl zůstat o chvilku déle stát. Čekal jsem, že útočník bude mířit na přední tyč, pak jsem tam ještě hodil rameno, trefilo mě to do něj, ale už to spadlo do brány.

V prvním zápase zase padl gól ze situace, kdy byly na hřišti dva míče. Nebylo toho příliš?

Jsou to smolné momenty, ale rozhodčí to tak vyhodnotil a my se s tím musíme sžít a jít dál.

Ze tří inkasovaných gólů od Dynama jste si na dva sáhl. Taky smůla…

Mrzí mě to. Chtěl bych klukům víc pomoci, protože by to v takových momentech potřebovali, ale bohužel si na to jen sáhnu a míč skončí v síti.

Co s týmem taková prohra udělá?

Zápas nás stál hodně sil, kluci se vydali a bylo vidět, že už nemůžou. Teď se musíme zkoncentrovat na zápas s Jabloncem, abychom to doma zvládli.