Soupeř dá gól z ofsajdu a rozhodčí nic. Co na to říct, hlesl Sýkora

Co převládá? Bolest z vyřazení, křivda kvůli druhému gólu domácích, který padl z ofsajdu?

Bolest z vyřazení. Cítili jsme, že na to máme, ale je taky fakt, že jsme dali jenom jeden gól z penalty, jinak jsme se prosadit nedokázali. Když teda nepočítám ten dnešní gól... Kdybychom gólů dali víc, vyhráli bychom.

Jak jste viděl druhou branku Dynama?

Balon za obranu a ofsajd, co na to říct. Soupeř dá gól z ofsajdu a rozhodčí nic... Za stavu 0:2 to pak bylo těžký, soupeř čekal jen na brejky, což se mu dařilo.

Trefu Slavie z první půle naopak sudí kvůli Delimu, který byl v ofsajdové pozici a zapojil se do hry, neuznal.

Ještě jsem to neviděl na videu, ale kluci říkali, že to ofsajd nebyl. Co na to říct...

Na hřišti i v realizačním týmu to vzbudilo hodně vášní, jak jste to vnímal vy?

Na hřišti jsme to řešili jen pár sekund, pak jsme se snažili to nechat být, koncentrovat se na výkon. O to víc to bolí - podařilo se nám tady dát gól a k ničemu nebyl.

Gól jste mohli vstřelit po změně stran, Souček po vaší přihrávce prázdnou bránu netrefil. Viděl jste, proč to neskončilo gólem?

Neviděl, Tomáš tam byl na dlouhou nohu, natahoval se po tom. Tím, jak šel do skluzu, to skončilo nad bránou. Škoda no.

Zato Dynamo z minima šancí vstřelilo tři branky. Dalo vám lekci z efektivity?

Asi jo.

Co jste si za stavu 0:1 řekli o půli? Probírali jste hodně ten neuznaný gól?

Emoce byly, ale hodili jsme to za hlavu. Řekli jsme, že druhý poločas jdeme vyhrát, jdeme se o to porvat. Do druhého gólu se nám to dařilo, škoda, že se to nepovedlo. Je to zklamání, viděli jsme, že se s Dynamem dalo hrát, dalo se vyhrát. Měli jsme v obou zápasech lepší pasáže než oni, proto to teď bolí víc.