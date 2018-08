Tvrdík spílá UEFA: Surkis by měl odstoupit, sudí zápasy hrubě ovlivnili

Podobná kritika nemá obdoby. Nejvyšší představitel klubu, který se účastní soutěží UEFA, veřejně spílá jejímu vedení.

Tvrdík na svém twitterovém účtu volá po odvolání Grigorije Surkise z pozice místopředsedy UEFA.

„Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy. Místopředseda Surkis by měl odstoupit a UEFA se nesmí divit, co fanoušci oprávněně skandují ve spojení s jejím jménem. Být Dynamem, takto bych postoupit opravdu nechtěl. Jsem pyšný na náš tým a budeme tvrdě pracovat dál, díky za podporu!“ napsal Tvrdík.

Slavii polští sudí v úterní odvetě v Kyjevě výrazně poškodili. Pomezní Dawid Igor Golis v 74. minutě přehlédl, že nabíhající Arťom Besjedin je v momentě přihrávky v ofsajdu a pustil ho do šance, kterou domácí útočník proměnil. Zvýšil na 2:0, což byla pro Slavii velká rána. Pokud by stav zůstal 1:0, stačil by slávistům gól, aby odvetu poslali do prodloužení.

Slávisté však těžce nesou i další momenty. Před týdnem v úvodním duelu anglický arbitr Pawson, velmi nepřesný, nepřerušil hru, když byli na hrací ploše dva míče. Někteří slávisté přestali hrát, zareagovali pozdě na akci Dynama a inkasovali. Gól však vyčítali sami sobě.

V Kyjevě v průběhu prvního poločasu došlo ke kuriózní situaci. V 38. minutě Stanislav Tecl vyrovnal na 1:1, asistent Golis v první chvíli viděl regulérní branku a běžel s praporkem ke středu hřiště.

Po konzultaci s hlavním Danielem Stefanskim nakonec praporek zvedl. Zohlednili, že v době přihrávky se Simon Deli nacházel v ofsajdové pozici a vzápětí se aktivně zapojil do hry, když se střetl se stoperem Mykytou Burdou, který tak nemohl bránit Tecla. To bylo zřejmě správné rozhodnutí.

Slávisté se zlobili, protestovali, fasovali žluté karty.

I na tento verdikt Tvrdík reagoval.

„Jestli existuje spravedlnost, za první i dnešní zápas, tak to kluci otočí. Panu Surkisovi i jeho spolku navzdory!“ napsal na Twitteru.

Grigorij Surkis, kterého Tvrdík jmenuje, byl prezident Dynama Kyjev v roce 1995, kdy došlo k úplatkářské aféře a klub byl na dva roky vyloučen z evropských pohárů. Jedním z potrestaných funkcionářů byl i právě Igor Surkis, současný prezident.

Grigorij už v Dynamu oficiálně nefiguruje, z místopředsedy UEFA přijel loni do Nymburka a na valné hromadě Fotbalové asociace ČR vyhrožoval českému fotbalu mimořádnými tresty v případě, že nezmění svůj dvoukomorový volební systém.

Fanoušci v Česku dlouhodobě při pohárových zápasech křičí „UEFA mafia“, když mají pocit, že jejich týmu sudí ubližují.

V létě 2015 v odvetě 3. předkola Ligy mistrů italský sudí Paolo Mazzoleni poškodil Spartu, když proti CSKA Moskva v klíčových fázích zápasu neodpískal penaltu za faul na Davida Lafatu a vyloučil Marka Matějovského, ač do souboje šel s protihráčem stejně.